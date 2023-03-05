政府工作報告：中國今年經濟增長預期目標約5%

十四屆全國人大一次會議，周日(5日)早上9時在北京人民大會堂開幕，總理李克強發表他任內最後一份政府工作報告。報告中指出，全年中國國內生產總值增長3%，城鎮新增就業1,206萬人，年末城鎮調查失業率降到5.5%，財政赤字率控制在2.8%；而今年經濟增長預期目標約5%左右。

除了上述數據，工作報告中指出，2022年居民消費價格上漲2%，貨物進出口總額增長7.7%。中央財政收支符合預算、支出略有結餘；國際收支保持平衡，人民幣匯率在全球主要貨幣中表現相對穩健。糧食產量1.37萬億斤，增產74億斤，生態環境質量持續改善。國內生產總值增加到121萬億元人民幣(約139萬億港元)，5年年均增長5.2%，10年增加近70萬億元人民幣(約80萬億港元)、年均增長6.2%。另外，10年來中國居民消費價格漲幅穩定在2%左右的較低水平。

推進財稅金融體制改革方面，政府工作報告提到深化預算管理體制改革，加大預算公開力度，推進中央與地方財政事權和支出責任劃分改革，完善地方政府債務管理體系，構建綜合與分類相結合的個人所得稅制。推動金融監管體制改革，統籌推進中小銀行補充資本和改革化險，推進股票發行註冊制改革，完善資本市場基礎制度，加強金融穩定法治建設。