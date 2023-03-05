【星期一．炒啲乜】股市超級周來襲　港股繼續彈？

港股上周結束4周跌勢，恒指一周累升557點或2.7%，科指更累漲近5%。美股三大指數上周亦錄介乎1.7%至2.6%的升幅。

股市回穩，與內地上周公布的製造業和服務業採購經理指數(PMI)強勁不無關係，增強了投資者對今年內地經濟復甦的信心。而今周，市場勢密切關注一年一度的全國政協及人大會議(兩會)。今年經濟增長目標、新領導班子，以至財政、貨幣、樓市等政策定調均是財金界的焦點，亦成為會否「沖喜」短期中港股市的關鍵。

外圍方面，美國債息走勢備受關注，配合美國聯儲局主席鮑威爾本周將出席國會兩場聽證會，講述貨幣政策及經濟半年度報告，以及美國2月非農就業報告將出爐，將為投資者對今年利率峰值預測提供線索。

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