政府工作報告：力拓數字經濟　加強吸引外資

國務院總理李克強在全國十四屆人大一次會議上宣讀的政府工作報告，簡述今年工作重點。

報告中提到，會加快建設現代化產業體系，圍繞製造業重點產業鏈，集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關。加強重要能源、礦產資源國內勘探開發和增儲上產。加快傳統產業和中小企業數碼化轉型，着力提升高端化、智能化、綠色化水平。加快前沿技術研發和應用推廣。完善現代物流體系。大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台經濟發展。同時，將深化國資國企改革方面，將提高國企核心競爭力。

另外，報告指今年會更大力度吸引和利用外資。擴大市場准入，加大現代服務業領域開放力度。落實好外資企業國民待遇。積極推動加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）等高標準經貿協議，主動對照相關規則、規制、管理、標準，穩步擴大制度型開放。繼續發揮進出口對經濟的支撐作用。做好外資企業服務工作，推動外資標誌性項目落地建設。

有效防範化解重大經濟金融風險方面，報告指到，深化金融體制改革，完善金融監管，壓實各方責任，防止形成區域性、系統性金融風險。有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展。防範化解地方政府債務風險，優化債務期限結構，降低利息負擔，遏制增量、化解存量。