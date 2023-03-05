2月工商舖註冊量錄268宗　連升2個月

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，2月份工商舖註冊量共錄268宗，按月微升3.5%，連升兩個月，而註冊金額則錄32.64億元，按月微升約1.9%。

2月份工商舖各板塊註冊宗數個別發展。工廈及商舖表現較佳，註冊量分別按月升約2.4%及11.9%，最新分別錄130及94宗。只有商廈註冊量按月跌約8.3%，僅錄44宗。2月份整體註冊宗數最新報268宗，按月微升3.5%，註冊金額則錄32.64億元，按月微升1.9%。中港全面通關後，註冊量未有迅速反彈，反映投資者仍觀望通關等消息對市場的利好程度。

若按金額劃分，2月份註冊量最多的為500萬元或以下物業，共錄142宗，按月上升約6.0%。逾500萬元以上至1,000萬元的物業，共錄48宗，按月升約2.1%。價值1,000萬元以上至2,000萬元的物業錄得37宗登記，按月下跌9.8%。至於2,000萬元以上至5,000萬的註冊則錄得29宗，按月增加11.5%。在逾億元買賣註冊成交方面，月內錄得4宗，其中商廈及舖位物業註冊分別有1宗及3宗，商廈包括有中環皇后大道中9號1403室，成交價為1.05億元。商舖則包括有佐敦大觀樓地下及1-3樓多個舖位以及西營盤昌寧大廈地下及1樓共8個舖位，作價分別為1.46億元及1.17億元。

鋑聯控股行政總裁(工商舖)盧展豪表示，雖然中港全面通關已接近一個月，但今年首兩個月的工商舖註冊數字未見迅速反彈，反映投資者仍觀望通關等消息對市場的利好程度。不過，隨著「口罩令」撤銷，香港全面復常，本地市民的消費信心可望恢復，再加上目前內地來港旅客顯著回升，本港的私人消費開支將會反彈，並帶動本港的經濟在今年步入復甦。投資者的信心會逐步恢復，預料工商舖成交會在未來繼續增加。