2月本港工商舖買賣價量齊升　舖位交投飆50%最勁

市場消息指，旺角亞皆老街旺角商業大廈一籃子舖位上月以約3.5億元易手。

香港與內地落實全面通關安排，推動2月工商舖物業買賣交投顯著升溫。據中原(工商舖)統計，上月該市場共錄得約273宗成交，總成交金額約72.55億元。較1月大幅上升約27%及約77.5%，當中，商舖成交量按月漲達50.9%，升幅為各類別最大。

該公司董事總經理潘志明表示，2月工商舖買賣成交量為半年來單月新高，惟與去年第五波疫情爆發前表現，仍有改善空間，上月數字按年減少約28.3%。總成交金額方面，2月整體成交額急升，主要原因是月內錄得多宗大額成交所帶動，當中商舖類別表現最為突出。期間錄得共9宗逾億元成交，商舖佔逾六成。

潘續稱，備受關注的商舖市場上錄得86宗買賣，涉及總成交金額約37.98億元，分別按月上升多約29宗及約16.58億元，反映投資者甚為看好全面通關後商舖反彈力，以及回報穩健。核心消費區舖位就連錄成交，早前市場消息指，旺角亞皆老街16至16B號旺角商業大廈地下E舖及1樓至4樓，總面積約1.7萬方呎，市傳以約3.5億元易手。

他又指，寫字樓市場同樣價量齊升。2月商廈成交宗數約42宗，按月微升約5%，涉及金額約23.74億元，較上月更大幅上升約1.6倍。當中全幢商廈因投資方向靈活備受追捧。消息指，觀塘鴻圖道73至75號KOHO全幢，總面積約20.38萬方呎，作價約17億元易手，平均呎價約8,340元。

至於工廈市場表現同樣不俗，上月該類物業錄得約145宗買賣成交，較1月約118宗數字回升約22.9%。期間工廈總成交金額約10.83億元，按月多約3.9%。潘分析，雖然本港社會及經濟活動均已全面復常，但工業及商廈市場復甦需時，故未見大幅反彈，加上寫字樓空置率持續高企，即使中外各大企業回流進駐，市場仍需一段時間才可消化，相信工商廈市場於短期內會保持平穩向上。