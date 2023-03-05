智庫：14個亞洲國家供應鏈或有力取代中國

中美貿易戰叠加疫情，加速企業撤離中國，許多亞洲國家因而成為供應鏈的新選項地點。英國智庫《經濟學人》將14個替代中國供應鏈的亞洲國家統稱為「Altasia」，包括日本、台灣、韓國、印度、菲律賓、印尼、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、寮國、柬埔寨、孟加拉、汶萊。

報道指出，雖然並無任何一個單一國家能單獨與中國龐大的製造基地比較，但「Altasia」已經開始爭奪供應鏈內的小眾市場。

數據顯示，「Altasia」的出口規模與中國勢力相當，由2021年10月至2022年9月，「Altasia」對美國出口額為6,340億美元，略高於中國對美出口6,140億美元。不過，中國出口主要集中在電子產品，「Altasia」的出口商品則相對多元化。

在勞工力所受教育程度方面，兩者也非常接近。「Altasia」25至54歲人口中，有1.55億受過高等教育，中國為1.45億。勞動成本上，儘管「Altasia」中最富裕國家如新加坡和日本的丌資水平高得多，但中國的勞動力成本持續飆升，遠高於南亞和東南亞部分地區。

統計指出，2022年中國製造業勞動力成本為每小時8.31美元，而印度、泰國和越南等地則不到3美元。一些低成本和低利潤電子產品製造商，早在美中美關係惡化前已遷出中國。

報道認為，即使中國的生產能力難以複製，但「Altasia」多元化的經濟體也不像中國可以整體運作，基礎設施和物流亦面臨挑戰。但對於許多企業來說，尋找中國以外的替代供應鏈是「當務之急」，可能會在未來幾年持續探索「Altasia」商機。