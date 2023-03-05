NOVO LAND第2B期原價加推180伙　周三起發售

集團副董事總經理雷霆表示，昨日銷售人潮洶湧，推出單位順利沽清，套現超過20億港元。為回應巿場需求，昨即晚加推新價單，折實平均呎價約14,098元，屬原價加推。當完成該盤銷售後，將計劃集中白石角University Hill及天水圍天榮站項目的銷售部署。

新地代理總經理陳漢麟指出，昨日共有8組大手買家，均購入兩個單位，最大手成交為購入一個三房及一個一房戶，涉額超過1,400萬元。

而加推單位當中，一房單位佔53伙、兩房單位佔108伙、另有19個三房單位，當中包括首次推出的5伙花園層連平台特色戶。以折實價計算，整批單位售價由423.21萬至936.61萬元，呎價約13,234至15,932元，其中售價最低為Arreso第1B座3樓J室，為實用面積300方呎一房戶。

項目將於周三展開第二輪銷售，周一(6日)晚上8時截止接受購樓意向登記，周二(7日)進行抽籤。