HKSFPA︰「資本投資者入境計劃」可加設一級市場投資選項

港府在新一份財政預算案中提到重啟「資本投資者入境計劃」，香港證券及期貨專業總會認(HKSFPA)為，該計劃是多項金融相關提議中「最亮眼」的其中一項，建議當局在考量可投資範圍時，除了包括二級市場投資外，亦可增加一些能促進綠色金融和科創融資中心發展的一級市場投資選項。

該會會長陳志華表示，有關計劃不單可以為香港引進更多資金和人才，亦可以把香港金融業的蛋糕做大，讓更多人士能參與及推動行業發展，利好香港金融行業。

該會又建議推出綠色金融和科技創新私募基金，有助吸引投資者參與相關項目的投資，而該類基金必須滿足環境、社會及管治(ESG)的申報要求。在提供更多投資選擇予投資者的同時，也可以為綠色金融和科技創新項目提供更多的資金支持，並且為香港的ESG股權市場打好基礎。

另外，該會建議在發行商及管理人必須滿足ESG要求的前提下，香港的發行商也可以推出綠色金融和科技創新私募債券及綠色基建債券，為相關項目提供更多的融資渠道。投資移民投資者在投資私募債券時，可以享受到穩定的固定收益，同時也可以為綠色金融和科技創新項目提供長期的資金支持，鞏固本地綠色債券市場地位。

不過，參與「資本投資者入境計劃」的私募基金、私募債券和私募股權投資的發行，必須透過香港有限合夥基金(LPF)為投資架構進行，認為港府可提供相應的支持和政策扶持，例如清晰的稅收優惠、簡化註冊程序、降低設立及運作成本以及加強全球市場推廣等，同時須加強對私募基金管理人、私募債券和私募股權投資的監管和管制，建立完善的風險管理以及註冊機制。