十大屋苑周末成交按周跌29%　太古城零交投

受新盤搶客影響，二手市場交投回落，中原指出，十大屋苑於周六、日(4、5日)錄得17宗成交，按周下跌約29.2%，而期內只有鰂魚涌太古城未聞交投。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，九龍及新界區均有新盤出擊，3月至今錄逾600宗一手成交，料全月有機會超過2,500宗。一、二手成交延續上月旺勢，樓價逐步回穩，業主普遍收窄議價空間，部分更反價或封盤。

十大屋苑以黃埔紅磡花園市況最活躍，中原王子健表示，屋苑3月錄得7宗成交，其中5宗於周末兩日錄得，成交包括2期14座低層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔望街景，以715萬元易手，呎價約15,343元。原業主於2014年5月以500萬元買入單位，持貨9年帳面獲利215萬元，升值約43%。

該行楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園兩日錄得兩宗成交，該盤P座低層15室，實用面積約461方呎，兩房間隔，以750萬元易手，呎價約16,268元。原業主於2012年以505萬元買入單位，持貨11年帳面獲利245萬元或約49%。

新界區方面，該公司伍耀祖表示，屯門新盤推售影響，天水圍嘉湖山莊兩日僅錄1宗成交，業主議價空間亦收窄至只有1%至3%，成交單位為美湖居3座高層G室，實用面積約544方呎，三房間隔，以565萬元成交，呎價約10,386元。原業主於2009年5月以150萬元買入單位，持貨14年帳面獲利415萬元，單位升值約2.77倍。