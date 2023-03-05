【科技競賽】華提速研發6G 　美日聯手抗衡

中美兩國的科技競賽早已延伸到最快2028年才有望投入商用的第六代流動通訊(6G)。中國工信部部長金壯龍周日重申，中國正在總結推廣5G的經驗，支持產業組建6G推進工作組，工作組已經開工，「要將這個產(業)學(界)研(發)集中發力，加強國際合作，加快6G的研發」。

民生證券指出，6G與既有流動網絡技術最大的不同之處，乃基站遍布海陸空，連外太空都是網絡的一部分，亦即是地面基站網絡與衞星和海底網絡深度融合，滿足複雜多樣的應用和業務需求。國務院2021年已成立中國衞星網絡集團(中國星網)，以統籌和規劃中國衞星互聯網行業的發展。

戰略意義如此重大，難免成為大國之間的角力場，其中包括國際電訊聯盟(ITU)的人事，其電訊標準化局主任由日本政府鼎力游說的日本「LTE之父」尾上誠藏出任，為首名執掌該局的日本人，「首腦」即秘書長就由美國人伯格丹馬丁(Doreen Bogdan-Martin)。消息指，日本外務省使盡渾身解數為尾上拉票的背後是急於制訂6G的國際規則來抗衡中國，ITU如今兩大要職由美國及盟國日本的公民出任，打造了日美聯手保障通訊安全的體制。

網絡設備料難與華脫鈎

英國智庫國際戰略研究所(IISS)認為，中美誰能在6G領先言之尚早。中國擁有先進的5G網絡和技術，固然為6G研發奠下基礎，難題在於美國日益嚴苛的技術封鎖，尤其是高效能半導體的製造，而美國本身亦有基礎技術的儲備和動員其他國家的能力。

不過，對於美國想透過開放式無線接取網絡(ORAN)技術架構去排除中國的通訊設備廠商，IISS頗為質疑，理由是ORAN本身倚賴現有網絡制式和專利，必定要用到中國企業的成果，並指通訊標準是全球合作所孕育出來，基於國籍排除某些成員很難實行，強行脫鈎恐犧牲6G創新與經濟效益。