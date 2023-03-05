灣仔泰和大廈兩房532萬易手　做價重返2015年水平

儘管整體樓價趨升，但個別交投較落後地區，仍有平價貨供選擇。其中灣仔區二手成交未算活躍，業主持觀望態度，區內泰和大廈有兩房單位以532萬元易手，做價重返2015年水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原周世康表示，灣仔區內二手交投未算活躍，業主持觀望態度，未有明顯反價，市場尚有平貨供投資者選擇。區內泰和大廈中層A室，實用面積約377方呎，兩房間隔望樓景，以532萬元易手，呎價約14,111元，售價重返2015年水平。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，長沙灣泓景臺8座高層A室，實用面積約515方呎，兩房間隔，望園景及泳池景，原以約948萬元放盤，約兩個月後獲外區客洽詢，減價約48萬元，以900萬元易手，呎價約17,476元。原業主於2011年1月以約435萬元購入單位，是次轉手帳面獲利465萬元，升值逾1倍。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角富榮花園11座頂層戶，實用面積約484方呎，兩房間隔，以617萬元已補價自由市場價成交，呎價約12,748元。原業主於2012年3月以377萬元購入上址，持貨11年轉售，帳面獲利240萬元，單位升值約64%。

●中原黃家全表示，奧運站浪澄灣5座高層C室，實用面積約567方呎，兩房間隔，開價1,000萬元，議價後以978萬元易手，呎價約17,249元。原業主於2007年11月以503萬元購入上址，持貨15年多帳面獲利475萬元，單位升值約94%。

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新界區

●美聯陳少鴻指出，馬鞍山雅典居10座低層A室，實用面積約775方呎，三房連套房設計，原業主開價1,088萬元，減價48萬元，終以1,040萬元獲承接，呎價約13,419元。原業主於1994年以499.4萬元購入單位，持貨逾29年帳面獲利540.6萬元，物業升值逾1倍。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海5座高層G室，實用面積約985方呎，四房間隔，原開價1,700萬元，放盤1年減價82萬元，以1,618萬元獲承接，呎價約16,426元。原業主於2014年3月購入上址，當時作價1166萬元，持貨9年帳面獲利452萬元，升值約39%。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城5座中層A室，實用面積約819方呎，套三房間隔，望園景，放盤7個月累減192萬元，以1,038萬元成交，呎價約12,674元。原業主於2005年3月以363萬元購入上址，持貨18年帳面獲利675萬元，單位大幅升值1.8倍。

●中原黎宗文表示，大圍名城系列於3月暫錄約2宗成交，其中3期盛世3座中層北翼C室，實用面積約958方呎，三房連套房間隔，叫價約1,880萬元，議價後以1,780萬元易手，呎價約18,580元。原業主於2011年以1,024萬元購入單位，持貨12年帳面獲利約756萬元，升值約73.8%。

●美聯何振榮表示，荃灣海之戀8座中層A室，實用面積約777方呎，三房連套房間隔，享海景，原開價1,500萬元，減價34萬元，以1,466萬元成交，呎價約18,867元。原業主於2017年以約1,224.5萬元購入物業，持貨逾5年帳面獲利241.5萬元，升值約20%。

●祥益陳阿麗表示，屯門恒福花園4座低層C室，實用面積約624方呎，三房間隔，減價20萬元，以580萬元售出，呎價約9,295元。

●祥益袁思賢稱，屯門康麗花園1座高層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，原業主放盤僅4日，減價32萬元，即獲區內客以418萬元承接，呎價約11,515元。原業主於2012年以約220萬購入單位，是次轉手帳面獲利約198萬元。

●祥益黃文樂表示，屯門田景邨15座高層20室，實用面積489方呎，三房間隔，累減15萬元，以245萬元未補價第二市場價成交，呎價約5,010元。原業主於2000年以約16萬元購入單位，現轉手帳面獲利約229萬元，升值逾14倍。

●美聯馮根明稱，元朗尚悅1座中高層B室，實用面積約403方呎，兩房連套房間隔，減價20萬元，終以590萬元成交，呎價約14,640元。原業主於2013年以約396.3萬元購入物業，持貨逾9年帳面獲利約193.7萬元，升值約49%。

●中原曾慧敬表示，天水圍居屋屏欣苑A座高層18室，實用面積約376方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價420萬元，減價後以400萬元沽出，呎價約10,638元。原業主於2018年11月以184.5萬元買入單位，持貨約4年帳面獲利約215.5萬元，單位升值約1.2倍。

●美聯林健偉稱，將軍澳日出康城領都3座右翼低層B室，實用面積約686方呎，三房連套房戶型，外望開揚景觀，放盤約3個月，獲換樓客斥830萬元承接，呎價約12,099元。原業主於2015年9月以660萬元購入單位，持貨超過7年帳面獲利170萬元，單位升值約26%。

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