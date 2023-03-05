屯門新盤首輪即日沽清　九龍上車項目兩日連沽14伙

受惠新界大型上車新盤熱賣，一手市場周六、日（4、5日）成交暢旺，兩日錄約420宗成交，按周勁增約7倍。期內屯門新盤首輪發售352伙即日沽清，九龍也有上車項目兩日連售14伙。

NOVO LAND第2B期原價加推180伙 周三次輪賣樓

集團副董事總經理雷霆表示，昨日銷售人潮洶湧，推出單位順利沽清，套現超過20億港元。為回應市場需求，昨即晚加推新價單，折實平均呎價約14,098元，屬原價加推。當完成該盤銷售後，將計劃集中白石角University Hill及天水圍天榮站項目的銷售部署。

新地代理總經理陳漢麟指出，昨日共有8組大手買家，均購入兩個單位，最大手成交為購入一個三房及一個一房戶，涉額超過1,400萬元。

而加推單位當中，一房單位佔53伙、兩房單位佔108伙、另有19個三房單位，當中包括首次推出的5伙花園層連平台特色戶。以折實價計算，整批單位售價由423.21萬至936.61萬元，呎價約13,234至15,932元，其中售價最低為Arreso第1B座3樓J室，為實用面積300方呎一房戶。

項目將於周三展開第二輪銷售，周一(6日)晚上8時截止接受購樓意向登記，周二(7日)進行抽籤。

●將軍澳海茵莊園3日累沽17伙 套現逾1億元

而項目於周日(5日)單日售出5伙，實用面積288至428方呎，成交價540.7萬至821.3萬元，呎價約18,478至20,444元。

●利奧坊‧壹隅周末兩日連沽14伙 套現近8200萬

期內成交單位實用面積206至382方呎，成交價介乎464.14萬至888.82萬元，當中售價最高單位為2座10樓K室，實用面積382方呎，兩房間隔，成交呎價約23,268元。

該盤至今累售386伙，佔可售單位434伙逾88%，套現逾25億元。而整個利奧坊系列至今共售出1,760伙，佔可發售單位1,842伙逾95%，套現逾107億元。

此外，旗下港島區項目亦連錄成交，鰂魚涌THE HOLBORN兩日售出6伙，售價由562.97萬至1,376.17萬元，套現近5,300萬元。至於上環CAINE HILL亦錄1宗成交，售價827.8萬元。

韓補充，預計上述三個項目將於短期內加推單位，其中THE HOLBORN快將以現樓形式加推發售。

●睿峰周末連沽兩伙套現2136萬

鼎珮集團持有的、已屆現樓的長沙灣睿峰，於周末兩日(4、5日)錄兩宗成交，總成交額近2,136萬港元。

最新成交均屬兩房間隔，其中今日售出的東翼17樓D室，實用面積499方呎，成交價逾1,113萬元，呎價約22,306元。而昨天亦沽出東翼25樓B室，實用面積439方呎，售價超過1,022萬元，呎價約23,296元。

項目自開放現樓以來銷情熾熱，3月份即售出8伙，樓盤於4星期內已累售40伙，套現約4億元。

●沙田星凱‧堤岸三房戶1495萬沽出

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸再錄成交，項目2座7樓F室，實用面積774方呎，三房套房連工作間設計，周日(5日)以1,495.6萬港元沽出，呎價約19,323元。

項目自上月開放現樓後已沽出22伙，套現約3.3億元，平均呎價約22,532元。而開售至今累售891伙，佔可供發售單位約七成，套現逾91億元，平均呎價約20,360元。

他續指，樓盤於周末兩天(4、5日)於平台草地舉辦草地滾球、以及全方位體能訓練活動。

●ONE INNOVALE-Bellevue售出3伙 總額1,433.97萬

期內成交單位為均為一房戶，實用面積311至323方呎，成交價469.66萬至482.85元，呎價約14,541至15,526元。

此外，同系啟德THE HENLEY亦沽1伙，屋苑1座32樓D室，實用面積476方呎，以1,492.73萬元售出，呎價約31,360元。