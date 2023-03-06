東方日報B1：內地無「經」喜　冀增長保五

中國經濟剛走出清零防疫政策的陰霾，周日出爐的政府工作報告把今年國內經濟生產總值(GDP)目標定於增長5%左右，是連續兩年下調，亦較市場預期保守。一如外界預期，當局沒有推出大規模的刺激措施，但明言需求不足仍是突出矛盾，今年首要任務乃着力擴大國內需求。

市場估計內地今年首兩個月出口(以美元計價)按年再下跌10%之際，政府工作報告承認，外部環境不確定性加大，世界經濟和貿易增長動力減弱，外部打壓遏制不斷上升。內地經濟增長企穩向上基礎尚需鞏固，需求不足仍是突出矛盾，房地產市場風險隱患較多，科技創新能力還不強。

擴大內需乃當局首要任務，報告提及把「恢復和擴大消費」擺在優先位置，多渠道增加城鄉居民收入，期望今年居民收入增長與經濟增長基本同步。為了穩定消費及就業，當局把今年城鎮調查失業率預期定為5.5%左右，同時上調全年城鎮新增就業目標100萬人至1,200萬人左右。

今年當局把赤字率目標定於3%，較去年的2.8%，擴大0.2個百分點，這承繼去年底中央經濟工作會議有關「財政政策要加力提效」、「貨幣政策要精準有力」的表態，謂「完善稅費優惠政策，對現行減稅降費、退稅緩稅等措施，該延續的延續，該優化的優化」，這或反映當局不會再推出大規模的新增減稅降費政策。此外，保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

然而，地方政府投資可能會縮減，當局今年擬安排地方政府專項債券3.8萬億元(人民幣‧下同)，較去年預算安排3.65萬億元要多，但若計上當局去年要求盤活結存限額的5,000億元，實際上用於基建項目融資的配額減少。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威說，與去年相比，財政政策大致保持穩定，而非大規模刺激，相信是防疫政策已作調整，加上經濟復甦走上正軌，因此沒有迫切性進行另一輪大規模經濟刺激來提振經濟，但他相信內地經濟增長最終很可能高於5%，並接近6%。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈則認為經濟增長目標保守，反映對外部需求增長的擔憂，預期美國及歐洲等貿易夥伴或在今年下半年表現疲軟。她還說，地方政府專項債券配額低過該行預期的4萬億元，料當局希望把握經濟疫後反彈，放緩財政赤字飆升速度，因去年財政赤字率已高達8至9%。申萬宏源亦估計，基建投資穩增長力度最大的階段或已過去。

值得留意的是，當局提及產業政策要「發展和安全並舉」，促進傳統產業改造升級，培育壯大戰略性新興產業，着力補強產業鏈薄弱環節；還強調科技政策要「聚焦自立自強」，完善新型舉國體制，發揮好政府在關鍵核心技術攻關中的組織作用，突出企業科技創新主體地位。

當局也要求，圍繞製造業重點產業鏈，集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關，同時加強重要能源、礦產資源的國內勘探開發和增儲上產。大力發展數碼經濟，提升常態化監管水平，支持平台經濟發展。

至於拖累去年內地經濟放緩「元凶」之一的房地產市場，今年工作重點仍是防範風險，報告提到要改善房企資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展，但同時表明加強住房保障體系建設，支持剛性和改善性住房需求。另當局還說要防範化解地方政府債務風險，優化債務期限結構，降低利息負擔，「遏制增量、化解存量」。