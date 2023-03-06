周樂樂：期待兩會利好政策　繼續關注數字新基建

過去一周，除了創業板小幅下跌外，其他滬深兩市重要指數均收漲，其中，上證漲1.87%、深證漲0.54%。申万一級行業中24升7跌，其中，通信(+6.64%)、建築裝飾(+6.1%)、傳媒(+4.43%)等領漲，電力設備(-1.68%)、汽車(-1.27%)、有色金屬(-0.09%)領跌大市。數據上看，市場整體強，中字頭的藍籌股強勁上漲推動市場走強，尤其數字新基建產業鏈強勁。

國內方面，最近國內利好政策高頻推出，市場結構性行情切換明顯。國內最新公布的PMI數據大幅回升，超市場預期，連續兩個月回升且處於盛衰分界線50以上，體現出經濟供求擴張，外需亦有望觸底回升，企業盈利預期得到明顯提振。然而，目前經濟恢復基礎尚不穩固，需求偏弱的問題仍有待進一步解決。國新辦日前強調，今年積極財政政策加碼主要體現在財政支出強度、專項債投資等方面，預計今年赤字率或升至3%左右，新增專項債規模或達 3.8萬億元。國內政策面繼續友好。行業政策上，國務院於2月 27日印發《數字中國建設整體布局規劃》，重點強調四大方面，可留意新基建、數字經濟、平台經濟、信創，網絡安全等領域的利好機會。筆者認為，建設現代化產業體係將有望延伸政策偏好的產業鏈、並積極布局未來產業，行業上看，高端製造、新能源車、數字經濟等有望迎來政策支持。

海外方面，受通脹預期影響，歐洲主要經濟體10年期國債收益率大幅攀升，現在的歐洲經濟前景仍面臨較大不確定性。2月美國ISM製造業指數上升至47.7%，為最近6個月以來首次出現改善，物價指數超預期上行，後續聯儲加息路徑仍與通脹、勞動力、經濟等數據變化有關。筆者認為短期經濟數據有滯後性，不會改變聯儲局繼續放緩加息預期。另外，中國推出政治上解決俄烏衝突的方案，得到俄烏兩國的接納，同時，美國外長與俄羅斯外長數月以來首次高級別會晤，有理由相信俄烏衝突即將出現轉捩點。

展望後市，國內經濟走向弱復甦的迹象明顯，預計經濟將逐步恢復動力，國內通脹數據好於美國，經濟有強勁恢復的根基。需注意市場將進入兩會區間，需要對盤中突發消息有較強的辨識能力。策略上，繼續關注軍工、信創、雲計算等新基建趨勢性機會，以及關注消費、互聯網科技、等內需消費超跌回升機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂