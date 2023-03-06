【訪問】受惠通關！渣打香港內地新客年增2.5倍

受惠防疫措施放寬及香港與內地恢復免檢疫通關，渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成表示，該行今年1月財富管理收入較去年12月升超過一倍。跨境理財業務亦顯著復甦，2月份跨境客戶預約數量按月升超過一倍；今年1月至2月中，跨境內地新客較去年同期升2.5倍，超越疫前水平。

他指，跨境新客增長主要由保險業務帶動，截至今年2月中，內地客戶保單年度化保費(APE)已達去年全年總和，預期第二季APE有望回復到疫前水平。目前跨境新客中，每4名就有一名來自大灣區，未來將積極部署相關業務，包括於金鐘太古廣場開設第二間大灣區理財中心，並計劃增聘多一倍大灣區專隊前線員工至百餘人。

隨着社會復常，文氏稱，有信心今年本港經濟增長勝去年，並帶動投資意欲，預期今年財富管理收入及新客量均有雙位數字增長。

跨境理財通方面，文坦言，理財通僅佔財管業務收入的一小部分，形容理財通仍是新概念，在推廣及產品方面仍有改進空間。他指，理財通主要為兩地客戶提供便利及多一個選擇，未來將繼續優化開戶程序及豐富產品供應。渣打去年於深圳外資行南向通開戶量位列榜首；惟港人仍要親自北上見證開戶，冀今年北向通開戶數字顯著上升。

渣打去年底部分信用卡客戶出現未經授權交易，他解釋，情況屬程式化銀行識別碼襲擊(BIN Attacks)，即有不法分子透過程式不斷嘗試「撞破」客戶正確的信用卡號碼、有效日期及安全碼，強調屬單一事件，亦即時加強網絡安全系統，並安排客戶進行退款及換卡手續，冀恢復客人信心，料今年信用卡簽帳額有雙位數增長，並帶動借貸需求有單位數增長。