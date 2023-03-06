道指升387點　油金高收

●踏入亞洲時段，美匯指數升至104.61；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報6.9128；美元兌日圓處135.94；歐元報1.0626，英鎊報1.2034。金價處1,852.72美元。布油報85.58美元，紐油報79.38美元。比特幣微升，報2.24萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指變動不大。

●道指上周五(3日)收報33,390點，升387點或1.17%，連升3日；標指收報4,045點，升64點或1.61%；納指收報11,689點，升226點或1.97%。上周累計，美股三大指數分別累升1.75%、1.9%、及2.58%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報20,619點，升52點。

●3月恒生指數夜期收報20,669點，升95點，高水101點，成交12,093張。

●紐約期油上周五收報每桶79.68美元，升1.52美元或1.9%，全周累升4.4%；倫敦布蘭特期油收報每桶85.53美元，升1.08美元或1.3%，全周累升3.6%。

●紐約期金上周五收報每安士1,854.6美元，升14.1美元或0.8%，全周累升2%。

●英國富時100指數收報7,947點，升3點或0.03%；德國DAX指數收報15,578點，升250點或1.64%；法國CAC指數收報7,348點，升63點或0.88%。

●NOVO LAND第2B期原價加推180伙，周三起發售。

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