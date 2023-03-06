唔係災難片！日本官員警告呢個問題可令國家消失...

外媒報道，日本首相岸田文雄的顧問森雅子(Masako Mori)表示，如果不採取行動應對日本出生率下降的問題，未來日本恐不復存在。

南韓生育率低，但日本人口下跌速度更快。日本在2月底公布，去年出生的嬰兒數量跌至歷史新低，不到80萬人。不過，去年該國死亡人數卻達約158萬人。

森雅子接受外媒訪問時表示，「如果繼續這樣下去，這個國家將會消失。對於那些必須經歷消失過程的人而言，這將會是一個巨大傷害，並是一種會折磨那些孩子的可怕疾病。」

森雅子表示，目前情況不是逐步下滑，而是直線下降，這樣代表現在出生的兒童將被拋入一個「扭曲、萎縮且失去運作能力的社會」。森雅子補充，如果不採取任何措施，社會保障系統將會崩潰，日本的工業、經濟實力將會下降，自衞隊將沒有足夠的新兵來保衞國家。

日本新生人口創歷史新低之際，不少日本人卻選擇與虛擬人物「結婚」，甚至有機構為他們發出「結婚證書」，可會令出生率下降的情況惡化？據外媒稱，一家名為「次元局」的日本網站近期受到不少人關注。該網站號稱是「向希望與虛擬角色結婚的人發放結婚證書的非正式機構」。

網站營運者渡邊靖晃表示，他本人已和動漫人物「結婚」。渡邊稱，日本因與虛擬人物「戀愛」而無法結婚感到苦惱的人不少，因此他建立「次元局」網站。據悉，從2020年11月營運至今，「次元局」已發放超過200張「結婚證書」。