【產經直播】正值兩會 邊個板塊愈升愈有？

一年一度的全國兩會現正舉行，直至周六(11日)才閉幕，市場關注當局將如何為中國經濟發展及走向定調。政府工作報告將今年經濟增長預期目標約5%左右，低於市場原先估計的5.5%至6%，到底會如何左右港股氣氛？

全國兩會召開，甚麼板塊最受惠？工信部在兩會中提到，中國5G手機用戶逾5.75億，將加強國際合作，加快推進6G研發，中資電訊股值博？股價能否更上一層樓？另外，市場憧憬國企改革，中字頭股份愈升愈有？其中三桶油股價又可否進一步向上破位？

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