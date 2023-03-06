【高盛推介】美股反彈急升 兩手準備部署
2023年03月06日 10:35
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：在上周美國10年、30年期債券孳息率皆突破4厘，上周五(3日)及本周一(6日)孳息率則從近期高位回吐。美聯儲公布半年度《貨幣政策報告》，指央行堅定把通脹恢復到2%目標，並認為持續加息是適當的。美股上周五繼續反彈上升，當中納指升幅最大，升245點或約2%，道指及標指分別升387點及64點。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉及淡倉於上周四分別共錄得約40萬及660萬元資金流入後，上周五皆獲資金轉向沽出。周一早段則見資金平好倉止賺並有部分反手部署淡倉。
道指方面，好倉於上周三及周四共錄得約20萬元資金流入後，上周五資金轉向沽出。淡倉於上周四及周五共錄得約1,230萬元資金流入。
納指購10684，行使價12,850點，2023年6月16日到期，實際槓桿11.5倍，高槓桿、低街貨。
納指沽10716，行使價10,750點，2023年6月16日到期，實際槓桿10.2倍，貼價、高槓桿。
納指沽10806，行使價9,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿7.2倍，中年期、高槓桿。
投資者如計劃部署道指好倉，可留意屬少數中期貼價條款的道指購(10827)。投資者如計劃部署道指淡倉，貼價兼高槓桿選擇可留意屬市場上最貼價條款的道指沽(10751)。中年期選擇可留意道指沽(10800)。
道指購10827，行使價34,950點，2023年9月15日到期，實際槓桿11.7倍，少數中期兼貼價條款。
道指沽10751，行使價31,380點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.8倍，最貼價條款、高槓桿。
道指沽10800，行使價30,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿8.8倍，中年期。
標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿11.1倍，貼價、低街貨。
標指沽10759，行使價3,485點，2023年6月16日到期，實際槓桿13.2倍，高槓桿。
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