李偉傑：港股成交偏淡 20900點料遇阻
2023年03月06日 11:27
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兩會於剛過去的周末開幕，把今年國內生產總值(GDP)增長目標設為「5%左右」，較市場預期略低，華盛證券經紀部董事李偉傑認為，5%的增長目標可謂「進可攻，退可守」。他指出，內地上周公布的PMI數據強勁，印證了內地經濟復常的能力，惟港股現時成交較淡靜，未能配合指數上升，因此恒指現階段較明顯的阻力位為20,900點左右水平。展望未來，他預料恒指在2月跌逾9%後，3月將繼續反覆整固，不過下跌速度會減慢，下方防守位為20,300至20,400點。他提醒，投資者要留意兩會公布的政策，若有更多利好消息，恒指有望突破20,900點水平，若企上21,000點關口，而成交量又能配合，港股或可更上一層樓。
碧桂園服務(06098)發盈警，料去年全年盈利按年減少51%至57%。李表示，內房問題仍未消退，碧服股價受壓屬合理。至於內房方面，他建議投資者要留意企業的每月銷售數據，以碧桂園(02007)為例，2月合同銷售額按月上升約12.9%，雖未能逆轉市場對內房的投資情，但若未來的銷售數據持續改善，則可考慮購入。股份選擇方面，則以具國企或央企背景的內房股較安全。
中國生物製藥(01177)抗腫瘤藥獲批，李稱，新藥獲批實屬好事，不過在高基數效應影響下，中生製藥全年業績或未能出現突破，股民現階段買入水位未必太多，僅上望100天線約4.4元水平。