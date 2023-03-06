李偉傑：港股成交偏淡　20900點料遇阻

兩會於剛過去的周末開幕，把今年國內生產總值(GDP)增長目標設為「5%左右」，較市場預期略低，華盛證券經紀部董事李偉傑認為，5%的增長目標可謂「進可攻，退可守」。他指出，內地上周公布的PMI數據強勁，印證了內地經濟復常的能力，惟港股現時成交較淡靜，未能配合指數上升，因此恒指現階段較明顯的阻力位為20,900點左右水平。展望未來，他預料恒指在2月跌逾9%後，3月將繼續反覆整固，不過下跌速度會減慢，下方防守位為20,300至20,400點。他提醒，投資者要留意兩會公布的政策，若有更多利好消息，恒指有望突破20,900點水平，若企上21,000點關口，而成交量又能配合，港股或可更上一層樓。