OneDegree火險客戶數量按年升1.6倍　投保額過百億

虛擬保險公司OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，對比2021年，該企的火險客戶數量在2022年上升了168%，而保費收入升幅更達161%，全年投保總額高達過百億港元，按年上升173%，凌厲的升幅反映近年更多業主會選擇向銀行轉介以外的保險公司投保火險，因為價格一般較相宜，的確可以為客戶節省更多。

他指出，相比起市面上其他火險保費收取0.15%至0.2%投保額，該企只是劃一收取投保額0.03%作保費，以2022年客戶的投保額估計，已為客戶經節省超過2,400萬港元保費。

OneDegree日前向投保其火險的客戶進行火險產品用家調查，結果顯示超過9成受訪者對火險細節認知度不足，偏向因方便而直接向按揭銀行或其轉介的保險公司購買火險。

調查發現，受訪用家在自行選擇火險公司後，火險每年保費前後平均相差逾4成，最高相差達9成之多，更有受訪者反映最高每年節省5,100元。而當中有超過一半受訪者的按揭貸款長達30年，以30年按揭年期來計算，合共全期火險保費可節省高達153,000元。

調查又，73.5%受訪者表示，曾經透過提供按揭貸款的銀行或其介紹的保險公司購買火險產品，當中91.1%人因方便或避免花時間自行尋找其他火險。另外，18%人根本不知道能夠自行選擇投保其他保險公司，無法自行選擇更便宜的火險產品。