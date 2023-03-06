【高盛推介】騰訊360元見支持 好淡倉部署
2023年03月06日 12:04
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自3月1日抽升並重上360港元水平後整固，上周五(3日)再度走高，升約1.3%，周一(6日)逆市低開回吐，股價下試至360元見支持，及後跌幅收窄。現報364.8元，跌約0.8%。有券商料騰訊去年第四季經調整後息稅前利潤達383億元人民幣，按年上升16%；並料騰訊今年內將受惠於遊戲渠道、視頻帳戶及金融科技和商業服務回復正常增長，呈現強勁的收入增長。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周四及上周五共錄得約430萬元資金流入。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約180萬元。
觀察港股通資金流向，北水於上周五轉向沽出騰訊，錄得約2.1儷元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意價外、低面值騰訊購(12769)。高槓桿選擇可留意騰訊購(12266)，為低時間值損耗。貼價選擇可留意高敏感度騰訊購(13514)。牛證方面可留意屬近牛的騰訊牛(68728)，與現價有約25元收回距離。
騰訊購12769，行使價496.15元，2023年7月24日到期，實際槓桿8.5倍，價外低面值、高槓桿。
騰訊購12266，行使價455.2元，2023年7月4日到期，實際槓桿8.8倍，熱門高槓桿。
騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿8.0倍，貼價，高敏感度。
騰訊牛68728，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，相近收回價近牛中街貨較低。
騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿。
騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.1倍，高敏感度。
騰訊熊53593，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率12.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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