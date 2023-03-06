和鉑醫藥巴托利單抗藥物III期試驗獲積極研究結果

該關鍵臨床研究旨在確認巴托利單抗在治療中國gMG患者時的療效及安全性。此乃繼2021年8月完成的用於治療中國gMG患者的概念驗證研究取得積極成果之後的又一里程碑。

III期試驗結果符合主要研究終點及關鍵次要研究終點。同時，巴托利單抗治療總體上安全且耐受性良好，未發現新的安全性信號。巴托利單抗為首個在中國gMG人群中被證實屬有效及安全的抗FcRn療法。此亦是巴托利單抗在全球範圍內的首個關鍵性試驗積極結果。

巴托利單抗為用於治療多種有大量未獲滿足醫療需求的且由致病性IgG介導的自身免疫性疾病的產品。gMG為多種適應症中最早展開研究的適應症之一並於2021年初獲得NMPA授予「突破性治療認證」。2022年10月，該公司與恩必普藥業，一家石藥集團的全資子公司，達成協議以在大中華區共同開發巴托利單抗。公司負責了巴托利單抗在中國針對gMG的完整臨床實驗的設計與執行。