中美經濟總量差距擴大？發改委解畫...

內媒報道，國務院新聞辦公室(國新辦)就「着力推動高質量發展，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步」有關情況舉行發布會。被問及中國去年經濟增速3%，美國經濟增速2.1%，但從經濟增量來看，美國的增量要比中國增量大，中美經濟總量差距在擴大，國家發展改革委副主任趙辰昕表示，在閱讀觀察經濟數據時，要分析清楚這些數據的準確含義。

他表示，去年中國經濟增長3%，美國增長2.1%，一些主要經濟體有增長1.9%、有不到1%，這個增速是用不變價計算，能夠相對客觀、相對準確反映一個經濟體的增長。

他解釋，中美的國內生產總值(GDP)總量比較，各國在做GDP總量核算的時候，用的都是本幣現價計算的名義GDP，物價因素會在名義GDP規模核算中產生重要影響。去年美國高通脹，消費物價指數(CPI)、生產物價指數(PPI)按年分別增長8%、16.5%，而中國去年物價非常平穩，CPI、PPI分別上漲2%、4.1%。美國的高通脹大幅拉高名義GDP規模，當然生活在高通脹水平之下，民眾到底有沒有獲得感，相信中國的居民最有體會。