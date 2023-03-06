訂單大減累工廠倒閉　柬埔寨擬補貼失業工人

外媒報道，歐美市場訂單減少衝擊柬埔寨工廠，柬埔寨首相洪森指示為失業工人發放補助金。

洪森周一(6日)在水淨華國際會展中心主持大學畢業典禮時表示，全球經濟不樂觀，尤其是歐美國家，而受歐美市場需求疲弱影響，柬埔寨工廠訂單減少，特別是服裝及鞋類產品。洪森指，接獲一家工會報告，稱訂單減少已造成數百家工廠停產及倒閉，並造成工人失業。

洪森建議，倣效在疫情時期採取的工人補助金措施。他表示，在疫情時期，停產及倒閉工廠工人每月獲得70美元(約546港元)，其中廠商繳付30美元，政府繳付40美元。他認為，受訂單減少衝擊的工廠數量沒有疫情時期那麼多，因此可以從4月起開始實施，政府繳付40美元，廠商繳付30美元。

該國勞工部發言人興索披露，倒閉或停產的工廠大多是成衣廠，主因是美國和歐盟市場訂單減少，以及缺乏原材料。興索指，越南、孟加拉及斯里蘭卡等多個主要成衣生產國同樣面對歐美市場萎縮的衝擊。

根據柬埔寨勞工部統計，去年共有491家工廠倒閉，導致5.9萬名工人失業，另有100家工廠暫停生產。