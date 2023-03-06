發改委：內地GDP目標5%　符合經濟運行走勢

內媒報道，國家發展改革委副主任趙辰昕在新聞發布會上表示，5%左右的經濟增長年度預期目標，可以從3方面來認識把握。

他表示，首先中國仍是發展中國家，發展是第一要務，實現二十大確定的目標任務，需要在提高發展質量效益基礎上長期保持合理經濟增長；同時，統籌推進擴大就業、改善民生、防範化解風險等工作，也需要保持一定的經濟增速。

其次，他指5%左右的預期目標符合經濟運行走勢，符合經濟發展規律，也有利於引導各方面更加注重提高經濟發展質量和效益，加快構建新發展格局，推動高質量發展。

他指，第三，各地區發展信心和勁頭很足，各地人代會都確定了今年本地區經濟增長預期目標，他們作了統計和分析，31個省區市中有27個省份預期目標高於全國，其中有23個省份為5.5%或以上，各地的發展信心、採取的務實舉措，為全國目標實現創造了條件、打下了基礎。

此外，國家發改委副主任李春臨在國新辦新聞發布會上表示，今年受地緣政治衝突、輸入性通脹風險等多重因素影響，內地物價運行仍然面臨一些不確定、不穩定的因素。不過要看到，中國糧食「十九年連豐」，多年保持在1.3萬億斤糧食以上，糧食豐收是保障物價平穩的最大「壓艙石」。同時，生豬產能合理充裕，商品供應充足，能源保障有力，保供穩價體系進一步健全，可以說保持物價平穩運行的基礎十分堅實，有信心、有能力實現今年全年消費物價指數(CPI)的預期目標。