道指期貨升12點 油價微跌
2023年03月06日 16:15
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美匯指數報104.38；港匯見7.85，又觸及弱方兌換保證水平；離岸人民幣(CNH)報6.9249；美元兌日圓報135.63；歐元處1.0650；英鎊報1.2037。金價報1,856.58美元。油價微跌0.3%，布油報85.54美元，紐油處79.44美元。比特幣報22,383美元。道指期貨升12點。
焦點數據：
17:00 英國2月新車註冊
17:30 歐元區3月Sentix投資者信心指數
18:00 歐元區1月零售銷售
23:00 美國1月耐用品訂單
23:00 美國1月工廠訂單
23:00 加拿大2月Ivey採購經理指數
●上周五(3日)美股三大指數齊升，港股做好，恒生指數全日收報20,603點，升35點或0.17%，主板成交1,090.84億港元。中海油及中石化齊升3.5%，海爾智家跌4%。https://bit.ly/3KYfwKU
-雷軍：小米汽車進展超預期，明年料實現量產。
-電視廣播早段升33%，兩日累漲逾倍。
●內地今年國內生產總值(GDP)目標定於增長5%左右，滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,322點，跌6點或0.19%，成交額4,316億元人民幣。6G概念、農業、軍工板塊表現較好；煤炭、金融、教育板塊則較落後。https://bit.ly/3ZKOf2z
強積金：
●GUM：2月強積金人均蝕10,782元。
●積金評級：2月MPF錄4.37%虧損，今年計仍有進帳。
香港樓市：
●差估署：1月私宅落成量3,178伙，按月升近兩倍。
●何文田站瑜一第1B期推183伙，料月內開售。
●買多1伙作長線投資，區內業主零議價530萬購嘉湖三房戶。
●新葵興花園三房戶672萬沽，4年半貶值一成。
中國經濟：
●發改委：內地GDP目標5%，符合經濟運行走勢。
●中美經濟總量差距擴大？發改委解畫...
●瑞銀上調內地今年經濟增長預測至5.4%。
●疫後需求復甦，油價料重上100美元。
歐美息口：
●拉加德：歐洲核心通脹仍高企，加息在所難免。
●聯儲官員又放鷹！美國利率料長時間企5厘樓上。
外地經濟：
●唔係災難片！日本官員警告呢個問題可令國家消失...
●南韓2月通脹放緩至4.8%，10個月新低。
●訂單大減累工廠倒閉，柬埔寨擬補貼失業工人。
企業消息：
●傳擱置近百億劍橋園區興建計劃，華為：審查進行中。
●忍無可忍！瑞信長期主要股東據報已沽清持股。
●安謀據報今年赴美IPO籌624億，市值冀逾3,900億元。
●Tesla又減價！Model X美國大劈9%跌穿10萬美元。