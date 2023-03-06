道指期貨升12點　油價微跌

美匯指數報104.38；港匯見7.85，又觸及弱方兌換保證水平；離岸人民幣(CNH)報6.9249；美元兌日圓報135.63；歐元處1.0650；英鎊報1.2037。金價報1,856.58美元。油價微跌0.3%，布油報85.54美元，紐油處79.44美元。比特幣報22,383美元。道指期貨升12點。

焦點數據：

17:00 英國2月新車註冊

17:30 歐元區3月Sentix投資者信心指數

18:00 歐元區1月零售銷售

23:00 美國1月耐用品訂單

23:00 美國1月工廠訂單

23:00 加拿大2月Ivey採購經理指數

-雷軍：小米汽車進展超預期，明年料實現量產。

-電視廣播早段升33%，兩日累漲逾倍。

強積金：

●GUM：2月強積金人均蝕10,782元。

●積金評級：2月MPF錄4.37%虧損，今年計仍有進帳。

香港樓市：

●差估署：1月私宅落成量3,178伙，按月升近兩倍。

●何文田站瑜一第1B期推183伙，料月內開售。

●買多1伙作長線投資，區內業主零議價530萬購嘉湖三房戶。

●新葵興花園三房戶672萬沽，4年半貶值一成。

中國經濟：

●發改委：內地GDP目標5%，符合經濟運行走勢。

●中美經濟總量差距擴大？發改委解畫...

●瑞銀上調內地今年經濟增長預測至5.4%。

●疫後需求復甦，油價料重上100美元。

歐美息口：

●拉加德：歐洲核心通脹仍高企，加息在所難免。

●聯儲官員又放鷹！美國利率料長時間企5厘樓上。

外地經濟：

●唔係災難片！日本官員警告呢個問題可令國家消失...

●南韓2月通脹放緩至4.8%，10個月新低。

●訂單大減累工廠倒閉，柬埔寨擬補貼失業工人。

企業消息：

●傳擱置近百億劍橋園區興建計劃，華為：審查進行中。

●忍無可忍！瑞信長期主要股東據報已沽清持股。

●安謀據報今年赴美IPO籌624億，市值冀逾3,900億元。

●Tesla又減價！Model X美國大劈9%跌穿10萬美元。