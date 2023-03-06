調查：價格及利率影響亞太區投資商業地產部署

仲量聯行調查指，環球地產投資者認為定價及利率不明朗，將是影響其在亞太區投資商業地產的主要因素，至於香港投資者則對工業及零售物業較有興趣。

該行最新公布的《2023年亞太區投資者情緒晴雨表》，就2023年的投資意向、策略和整體前景，對全球和區域投資者進行調查，受訪對象，半數為地產和/或私募股權投資經理，服務於全球最大的地產投資者和資產管理公司，而其他受訪者則是擁有多元化投資組合的投資者。受訪者的資本主要來自北美和歐洲。

有關調查顯示，佔78%受訪投資者表明定價不明朗是2023年進行資本部署時面對的最大挑戰，而70%投資者則相信市場波動以及環球利率政策難以預測，將影響投資決定。至於投資者情緒較2022年初出現變化，去年佔82%的投資者指出資產競爭是最大挑戰，惟今年有相同意見的投資者只有9%。

受訪投資者亦指出，利率政策只是令投資活動暫停而不是撤離，故長遠的投資情緒依然樂觀，不過，該調查有約60%的受訪投資者預期今年的交易量將從2022年投入亞太區地產的1,290億美元低基數，再進一步下降，符合該行《2023亞太區展望》中適度下降5至10%的預測。

仲量聯行亞太區研究總監Roddy Allan指，隨着不可預測的全球宏觀經濟環境和美國央行政策為投資部署帶來新挑戰，投資者準備在2023年調整資本計劃。

投資者正在重新考慮他們在今年的投資策略和風險承受水平，以應對有關挑戰。相對於去年調查的53%，最新有64%的受訪者更關注增值策略，包括在核心市場投入資本以升級和達到可持續發展目標，以及將酒店資產重新定位為多戶型項目，以回應支撐市場發展的人口結構因素（如住宅物業短缺）。

投資者認為在強勁的租賃需求及租金增長支持下，物流業將成為今年資本和貸款淨增長最多的資產類別，佔64%的投資者計劃在2023年增加他們在該行業的投資，而46%的受訪者預計多層公寓的資產管理規模(AUM)將有所增長。隨着旅遊限制取消帶動酒店業復甦，酒店將具有投資吸引力，32%受訪者預計今年酒店業的AUM將會增加。

該行香港資本市場主管陳國章表示，香港亦有類似情況。香港投資者有興趣增加工業物業的投資，尤其是有潛力改裝或重建為物流和數據中心的物業。目前，大多數投資者正採取增值策略以獲得更高回報並抵銷加息帶來的影響。此外，自與內地重新通關後，留意到愈來愈多投資者關注零售物業市場。

面對不明朗的投資環境，投資者更傾向於選擇安定的地區，分別有68%和60%的受訪者，打算於2023年增加對日本和新加坡的投資。