【收市開Show】港股悶市冇方向 等緊催化劑？
2023年03月06日 16:33
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內地將今年GDP增長目標定於5%左右，低過市場原先預期，港股周一(6日)反覆靠穩，恒指低開129點後，最多跌157點，之後掉頭向上，最終收市升35點，報20,603點，成交1,090億元；大市好淡角力，等緊催化劑？兩會利好股市消息，已消化得七七八八？
工信部指出，業界組建6G推進組，加快研發，相關股份落鑊，中國鐵塔(00788)、中興通訊(00763)、京信通信(02342)、中通服(00552)升半成至8%；中資電訊股方面，聯通(00762)、中電信(00728)亦分別升2%和1%；電訊相關板塊值得繼續跟進？吼邊隻好？
京東(09618)「百億補貼」提前開始，有分析預期，此舉有望提升京東的價格競爭力，助力公司用戶數及商品成交金額(GMV)增長，但同時引發了市場對公司盈利的擔憂，不過有大行護航，指市場反應過敏，股價今日彈逾1%，仲有冇得追落後？而京東將於周四(9日)放榜，業績又點預測？
友邦保險(01299)將於本周五(10日)公布業績，大行高盛預料，友邦全年新業務價值將按年跌7%至31億美元，並預計投資者將關注重新開放後，管理層對香港業務發展前景及內地旅客訪港推動銷售的預期，同時將關注產品組合改變、保單規模等，維持「買入」評級及目標價103元不變，今日股價靠穩，友邦績前有咩部署策略？
碧桂園服務(06098)發盈警，料去年盈利跌逾51%，主要因為去年全國新冠疫情反覆，產生額外防疫成本，以及部分業務及商務活動較難正常開展，對收入及利潤產生一定負面影響，股價應聲挫2%，大行瑞銀重申碧服「沽售」評級，公司前景點睇？趁低撈唔撈貨好？
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