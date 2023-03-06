【收市開Show】港股悶市冇方向　等緊催化劑？

內地將今年GDP增長目標定於5%左右，低過市場原先預期，港股周一(6日)反覆靠穩，恒指低開129點後，最多跌157點，之後掉頭向上，最終收市升35點，報20,603點，成交1,090億元；大市好淡角力，等緊催化劑？兩會利好股市消息，已消化得七七八八？

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