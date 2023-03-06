新特能源飆升15%見半年高　一個因素恐接火棒？

新特上周五舉行分析員會議，大和引述該企管理層指出，其多晶硅庫存去年底達1.9萬噸，上月底已降至8,000噸，以本月硅片(多晶硅成為電池的下一階段)需求強勁，庫存將進一步減少，預期價格本季反彈後，全年在每公斤200元人民幣(下同)左右波動。

另一大廠大全新能源早前估計，次季由於新增產能有限，多晶硅將於210至250元上落，第三季則於150至200元波動，主要是需求按季上升足以抵銷自家新產能投產的影響。不過，第四季就「難講」，不排除瀉至介乎100至120元。

太陽能被各國視為能源供應自主的必由之路後，中國多晶硅廠商起勢擴產，新特也不例外。該企去年年產能20萬噸，為2021年底6.6萬噸的3倍以上，指引今年再攀至30萬噸，增量部分10萬噸由正在建設的新疆準東一期廠房貢獻，期望今年中啟用，到年底產量攀至3萬至4萬噸，因此預計今年產量會由去年的12.59萬噸，彈上23萬至24萬噸。

打造準東廠是新特登陸上交所主板集資的目的，預期今年相關資本開支約為100億元，目標是今年上半年完成「回A」。