瑞士百達資管：中國經濟重啟　利新興市債券

瑞士百達資產管理固定收益投資策略及解決方案主管白凱明（Mickael Benhaim）及瑞士百達資產管理首席經濟學家韋柏睿（Patrick Zweifel）發表市場評論認為，中國經濟的突然重啟，對本已經擔心通脹和加息的固定收益投資者帶來了新的不確定性。但中國出乎意料地迅速放寬防疫限制，將為世界經濟提供亟需的增長，並可能不會對全球通脹造成很大的影響，而且應會為固定收益市場，尤其是新興市場債券，創造一個良好的環境。

該行解釋，中國經濟復甦將透過貿易、旅遊和大宗商品流向世界其他地區，而受到最大推動的將是其它新興市場經濟體，而非發達國家。據分析，中國居民超額儲蓄(可支配收入減消費)達到了5萬億元人民幣，超過2014年兩倍，相當於國內生產總值(GDP)的4%，其中大部分支出將流向其他國家，如新加坡、泰國和智利。

另外，中國旅遊業的回暖應會進一步推動新興市場的經濟。大宗商品出口國（尤其是拉美國家），亦會受惠於中國對其自然資源的需求上升。該行預計新興經濟體今年的增速將超過4%，遠遠超過僅增長0.5%的發達經濟體。

根據該行模型，新興市場貨幣兌美元的升幅可能高達20%。反過來，這將為新興市場本幣債券提供可觀的回報來源。許多新興市場（尤其是亞洲和拉丁美洲）的本地債券實際收益率已遠高於5年平均水平，亦高於美國債券。 展望未來，預計新興市場主權債券和公司債券將成為未來5年表現最佳的固定收益資產類別之一，預計新興市場本幣債券和美元債券每年將至少增長7% 。預計新興市場公司債券的回報率為5.2%。