【晶片戰】華靠RISC-V架構打破壟斷？美促Intel超越台積電

中國正試圖在晶片領域急起直追，擺脫對外國技術的依賴。平頭哥早前舉辦了首屆「玄鐵RISC-V」生態大會，多家國內外企業都有派員出席。中國工程院院士倪光南於活動上表示，RISC-V架構已經得到了廣泛的認可，這將推動高性能晶片的進一步發展，有望打破由美國掌控的英特爾及英國公司ARM的壟斷格局。

有別於屬於英特爾的x86架構以及由ARM掌控的Arm架構，RISC-V屬於開源架構，專利不屬於任何一方，意味任何人都能使用。倪稱，RISC-V是中國CPU領域最受歡迎的架構，將成為推動新一代信息技術發展的新引擎，又謂該架構在國際上得到了廣泛的認可，預計到2025年，全球的RISC-V晶片出貨量將達到800億塊。

隨着中國的技術發展迅速，美國為保住自身領先地位，近年唯有大力支持晶片公司「本土生產」。產品設計到生產一手包辦的英特爾作為純正的美資公司，自然受到政府大力扶持，只可惜該公司一直在晶片工藝節點上落後於同業。只不過，英特爾高級副總裁暨中國區董事長王銳近日表示，新世代的Intel 20A、Intel 18A(相當於2納米、1.8納米製程)已經流片(設計定案)；Intel 4製程將於今年下半年登場，而Intel 3製程進度也良好。

回看英特爾近幾年製程技術發展，2020年仍然是10納米製程，目前已量產的最新技術是Intel 7製程，Intel 18A製程預計2024年下半年就會登場，進展之快頗讓市場驚訝。王銳亦強調，公司非常堅信到2025年時能夠重奪領先地位。

除了支援美國企業外，美國透過各種制裁手段阻止中國的半導體產業發展。不過，這些舉動也影響到外國半導體公司的運作，券商富瑞在研究報告中指出，據其行業調查，一些美國晶片設備公司改變了過往做法，把一些原先的「內地員工」轉為第三方服務人員，以規避風險。富瑞又指，企業現在更加在乎技術安全問題，未來會採取更多措施保密，如採取不同的存取密碼等。

另外，有外媒引述消息指，ARM計劃今年4月底秘密遞交在美國上市的申請，預期籌集最少80億美元(約624億港元)，並且希望整體估值可以超過500億美元。報道稱，ARM已選定高盛、摩根大通、巴克萊及瑞穗作為上市的主要承銷商。