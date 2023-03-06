二手樓議幅收窄　泓景臺兩房微減2萬即售838萬

二手交投增加，業主叫價議幅收窄，長沙灣泓景臺3月首5天錄約4宗買賣，兩房單位僅減價兩萬元後售出，成交價838萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原霍健成透露，西半山君德閣中層D室，實用面積約705方呎，套三房間隔，望市景，以1,590萬元易手，呎價約22,553元，原業主於2007年以680萬元買入，持貨約16年帳面獲利910萬元，單位升值約1.34倍。

●中原楊偉賢表示，跑馬地樂活臺連天台特色戶，實用面積約1,178方呎，套三房間隔，以2,750萬元售出，呎價約23,345元，新買家屬用家，見單位附有天台，屬區內罕有特色單位即入市。

●利嘉閣吳玉蘭指，鰂魚涌康怡花園Q座高層1室，實用面積約616方呎，三房間隔，新買家為區外換樓客，為了子女入可入讀心儀學校，決定換樓搬到該區校網，爽快簽好合約後，隨即交票給業主，以960萬元，呎價約15,584元。

●美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌康怡花園R座中高層5室，實用面積約490方呎，兩房間隔，以863.8萬元成交，呎價約17,629元，原業主於2016年10月以約719萬元購入，轉手帳面獲利約144.8萬元，升值約20%。

●美聯鄭祖發表示，鴨脷洲海怡半島9座高層B室，實用面積約742方呎，套三房及士多房間隔，望海景，獲外區換樓客垂青，以1,153萬元市價承接，呎價約15,539元。

－－－－－

九龍區

●中原許永生指，長沙灣泓景臺3月首5天已錄約4宗買賣，包括8座中層B室，實用面積約506方呎，兩房間隔，叫價840萬元，最新減至838萬元易手，呎價約16,561元，原業主於2002年8月以181萬元入市，持貨逾20年帳面獲利657萬元。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣昇悅居1座低層G室，實用面積約672方呎，三房間隔，以約1,200萬元放盤約兩個月後，吸引區內客洽詢，經議價後決定以1,160萬元易手，呎價約17,262元，新買家為換樓家庭客。

●美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨3月初暫錄約5宗買賣，屋苑2期吉利徑2號高層B室，實用面積626呎，原則兩房改套三房，望內園景，去年8月開價850萬元放盤，累減162萬元，以688萬元易手，呎價約10,990元，低市價約半成。

●中原鄭永馨透露，西南九龍匯璽7座中低層L室，實用面積約526方呎，套兩房間隔，享內園景，最初開價1,280萬元，議價後以1,220萬元成交，呎價約23,194元，新買家為同區租客，原業主於2019年9月以1,134萬元購入，約3年半帳面獲利86萬元離場。

●利嘉閣蔡詠詩指，奧運站一號銀海7座高層A室，實用面積約963方呎，套三房間隔，享維港海景，原先開價2,700萬元，區內家庭客經議價後獲減150萬元，以2,550萬元成交，呎價約26,480元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園8座低層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場以638萬元易手，呎價約10,777元，原業主於2019年9月以720萬元購入，持貨逾3年帳面虧蝕82萬元，單位期內跌價約11%。

●中原郭麗娟指，茶果嶺麗港城31座中低層H室，實用面積約748方呎，套三房間隔，望園景，放盤5個月，最初開價980萬元，期間曾調低至950萬元即獲洽購，最新以925萬元成交，呎價約12,366元。

－－－－－－

新界區

●美聯李貫甡稱，青衣區2月成交逾120宗買賣，居屋青華苑C座高層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，區內換樓客心儀單位樓層及優美日落景致，加上有裝修，已補價自由市場叫價約630萬元，議價後以580萬元成交，呎價約10,469元。

●中原范德輝表示，青衣區3月暫錄16宗二手買賣，居屋青華苑D座中層6室，實用面積約554方呎，三房改兩房間隔，已補價自由市場開價568萬元，放盤約一個月，累減43萬元或7.6%，以525萬元沽出，呎價約9,477元，新買家為上車客。

●利嘉閣梁均耀指，青衣居屋青雅苑中層6室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場開價600萬元，同區分支家庭近月有意尋找600萬以下兩房盤，同父母一起「翻睇」，減價30萬元，以570萬元成交，呎價約12,867元。

●中原凌活忠稱，荃灣海之戀‧愛炫美5A座中層B室，實用面積約1,163方呎，套四房海景戶，2021年連租約開價2,850萬元，今年2月初交吉，叫價降至2,450萬元，區內換樓客即晚以2,328萬元購入，呎價約20,017元，一手業主持貨近5年帳蝕約21萬元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋兆邦苑中層16室，實用面積約375方呎，兩房間隔，區內首置客見單位附設裝修，原業主願意調整價格，減價8萬元，考慮熟悉區內環境，已補價自由市場以356萬元購入自用，呎價約9,493元。

●中原王勤學指，元朗區過去5日連錄得27宗二手買賣，包括溱柏10座高層E室，實用面積約313方呎，開放式間隔，去年4月以500萬元放盤，最新叫價400萬元，終以390萬元沽出，呎價約12,460元，新買家為上車客。

●中原麥家寶稱，粉嶺中心H座低層1室，實用面積約366方呎，兩房間隔，有裝修，開價約470萬元，議價後以450萬元易手，呎價約12,295元，新買家為家長客，見單位有裝修，即購入單位予兒子將來結婚之用。

●中原林偉明表示，粉嶺萬豪居雙座數地下連花園複式戶，實用面積約1,192方呎，套三房間隔，連約883方呎花園，放盤時開價約1,180萬元，議價後連車位以1,100萬元易手，呎價約9,228元，新買家為區內換樓客。

●中原李嘉龍指，大埔太湖花園剛錄本月首宗成交，單位為16座中層D室，實用面積約422方呎，兩房間隔，放盤時開價約600萬元，雙方議價後以590萬元沽出，呎價約13,981元。

●中原吳嘉權稱，火炭銀禧花園3月暫錄兩宗買賣，屋苑1座中層H室，實用面積約506方呎，兩房間隔，開價625萬元，議價後622.5萬元易手，呎價約12,302元，新買家為用家，本於沙田區租樓，是次轉租為買入市單位自用。

●中原杜文俊表示，沙田全輝中心剛錄本月首宗買賣，屋苑B座中層5室，實用面積約312方呎，兩房間隔，2021年6月放盤時叫價約560萬元，期間多番調整叫價，議價後以406萬元易手，呎價約13,013元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城43座中層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，叫價520萬，獲買家以518萬元承接，呎價約17,039元，原業主於2017年7月購入上址，當時作價470萬元，持貨逾5年ldlv3面獲利48萬元。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田居屋愉翠苑K座低層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，原先於未補價第二市場叫價610萬元，放盤1個月，微減10萬元，以600萬元沽出，呎價約9,231元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑K座中層7室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望樓景，未補價第二市場叫價650萬元，放盤3星期，減20萬至630萬元沽出，呎價約9,692元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山區3月暫錄約20宗二手買賣，其中帝琴灣凱弦居5座中層G室，實用面積約1,031方呎，套三房間隔，開價約1,350萬元，議價後連車位以1,300萬元易手，呎價約12,609元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋錦禧苑B座低層2室，實用面積約645方呎，三房間隔，望園景，單位放盤8個月，已補價毛由市場叫價630萬元，累減45萬元，減幅7.1%，獲買家以585萬元承接，呎價約9,070元。

●美聯林健偉表示，將軍澳新都城3期2座低層F室，實用面積約626方呎，套三房間隔，望池景，最初開價808萬元放盤，放盤約10個月，終減價至785萬元獲區內首置客承接，呎價約12,539元。

●美聯黃少明稱，將軍澳新寶城2座中層B室，實用面積約378方呎，兩房間隔，最初於去年7月以700萬元放盤，近日累減72萬元或約10%，以628萬元易手，呎價約16,614元。

－－－－－－