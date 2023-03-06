大行：美錯判通脹需急加息對抗　料今年陷衰退...

歐美央行齊齊辣手加息向高通脹宣戰，惟距離抗戰勝利尚有漫漫長路。野村估計，曾錯判通脹形勢的美國聯儲局本月恐怕要重新將加息幅度提高至半厘，5月和6月再各加0.25厘，聯邦基金利率升上5.5至5.75厘才見頂，並警告美國國內生產總值(GDP)今年第三季至明年第一季會持續收縮。

美GDP明春前料續收縮

聯儲局勢大手加息，港元兌每美元周一觸及7.85的弱方兌換保證。香港銀行同業拆息(HIBOR)除隔夜及一周外略升，跟樓按相關的一個月期HIBOR報3.06589。

野村將美國經濟陷入衰退的時間預測押後至今年下半年，理由是即使銀行貸款趨緊，居民剩餘儲蓄等仍能支撐消費，而且服務需求強勁，商家為免人手短缺，若非盈利撐不下去，也不敢為「縮皮」貿然炒人，所以勞動市場現階段得以保持強勢。

如是者，該行把美國今年第四季個人消費開支(PCE)價格指數按年漲幅預測上調0.3個百分點至3.3%，以它作為通脹指標的聯儲局就難免繼續加息，問題是息口過高對經濟造成的風險有所上升，預期美國今年第三季、第四季及明年第一季經濟按季分別收縮1.2%、1.4%及0.5%，衰退為時比原先預測長，2024年全年縮0.2%。

歐元區1月零售僅升0.3%

通脹本身亦會拖慢經濟，歐元區1月零售銷售按月僅回升0.3%，遠遜預期，按年計仍跌2.3%，已是連續8個月下跌。荷蘭國際集團(ING)評論，即使區內通脹已「見頂」，物價頑固地高昂令民眾減少開支。

不過，歐洲央行行長拉加德表明，通脹短期內仍難退燒，「必須兜頭打擊通脹這隻怪獸」。該行首席經濟學家拉尼亦不諱言，本月過後適宜繼續加息，「一段時間內低於長期趨勢的需求」能抗擊中期通脹壓力，「讓定價者(商戶)和定薪者知道過度加價或加薪不能持久」。

連環加息抗通脹的還有南韓，上月消費物價指數(CPI)按年上漲4.8%，遠低過預期，並創去年4月後新低，惟財長秋慶鎬和南韓央行歸功於油價低過去年同期。SK證券經濟學家安永真(音譯)擔心，南韓未來貨幣政策焦點恐由國內物價轉移至外圍，否則美韓息差擴闊會拖低韓圜，所以韓央行應該會再加息應對美國繼續「收水」。韓圜周一靠穩，報1,296.64每美元，升0.34%，每萬韓圜高見60.65港元。