新界西新盤浪接浪　市區何文田項目展開軟銷

新盤市場持續升溫，新界西北區的新盤一個接一個登場。屯門兆康項目部署周三展開次輪銷售之際，另一個位於屯門青山公路大欖的項目亦將於下周開價，準備截擊。市區何文田站項目伺機多時，亦已展開軟銷。

●屯門兆康NOVO LAND第2B期次輪暫超額逾45倍

新地代理總經理陳漢麟表示，項目次輪將於今晚8時截票。而次輪發售的單位當中，有80伙 的售價低於600萬元。他續指，次輪銷售完成後，會盡快落實第三輪銷售安排，不排除稍後以招標形式發售特色戶。

●何文田站瑜一最快本周上樓書

華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，第1B期由一座住宅大樓組成，劃分為第3A及3B座，當中第3A座單位向西九龍方向，而第3B座單位則向九龍東方向。今期特設16伙特色戶。

●屯門飛揚第2期鐵定下周開價

長實營業部助理首席經理楊桂玲指，首批單位會涵蓋位於第5座享有海景的高層戶，定價會參考同系列第1期，當時價單有62%單位含售價低於600萬元，亦有部分單位售價為400萬元以下。同時，項目定價亦會參考近期熱賣樓盤，並以市價推出。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房售8,200萬元

●碧麗軒錄得首宗終止交易個案

華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周一(6日)錄得首宗終止交易個案。項目的低座地下及一樓單位01，實用面積2,646方呎，四房間隔，連361方呎花園及177方呎平台，原本於去年5月以1.02億元連同1個車位沽出，當時呎價約38,549元，惟該宗交易已於今日列明為終止買賣合約。

●馬頭角賈炳達道瓏碧展開收樓程序

●西半山半山捌號連平台戶呎價約32,099元

●九龍站凱旋門三房呎價約40,500元

●恒基三盤於周五共發售22伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊‧壹隅將於周五發售10伙，當中包括1伙開放式戶及9伙一房戶，實用面積由209至288方呎，折實售價由477.66萬至666.81萬元，折實呎價由21,169至24,515元。

而THE HOLBORN同日發售6伙，包括1伙開放式戶、4伙一房戶及1伙兩房戶，實用面積由221至452方呎，折實價632.22萬至1,292.95萬元，折實呎價24,991至28,607元。另CAINE HILL即將發售6伙，包括5伙開放式戶及1伙一房戶，實用面積190至277方呎，折實售價由600.33萬至844.09萬元，折實呎價30,473至33,689元。

●屯門恆大·珺瓏灣三房售985萬元

●堅尼地城KENNEDY 38兩房售1,256萬元

●長沙灣睿峰兩房售1,122萬元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，近日頻頻錄得成交，新近再沽出1伙，為東翼11樓E室，實用面積499方呎，兩房間隔，成交價為1,122萬元，呎價約22,485元。發展商表示，該盤3月至今已沽出9伙。