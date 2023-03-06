新界西新盤浪接浪 市區何文田項目展開軟銷
2023年03月06日 22:03
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新盤市場持續升溫，新界西北區的新盤一個接一個登場。屯門兆康項目部署周三展開次輪銷售之際，另一個位於屯門青山公路大欖的項目亦將於下周開價，準備截擊。市區何文田站項目伺機多時，亦已展開軟銷。
●屯門兆康NOVO LAND第2B期次輪暫超額逾45倍
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2B期，將於周三(8日)次輪發售171伙，截至周一(6日)下午約3時，已接獲逾8,000張入票，暫超額認購逾45倍。
新地代理總經理陳漢麟表示，項目次輪將於今晚8時截票。而次輪發售的單位當中，有80伙 的售價低於600萬元。他續指，次輪銷售完成後，會盡快落實第三輪銷售安排，不排除稍後以招標形式發售特色戶。
●何文田站瑜一最快本周上樓書
華懋集團與港鐵公司(00066)合作的何文田站瑜一，周一(6日)公布會先推出項目第1B期，涉及183伙，最快將於本周內上載樓書，部署下周開價及月內開售。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目第1B期提供的戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234方呎，當中兩房戶佔該期數70%，而三房戶則佔25%。該盤定價會參考同區、九龍塘的一手項目及港島南豪宅。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，第1B期由一座住宅大樓組成，劃分為第3A及3B座，當中第3A座單位向西九龍方向，而第3B座單位則向九龍東方向。今期特設16伙特色戶。
●屯門飛揚第2期鐵定下周開價
長實營業部助理首席經理楊桂玲指，首批單位會涵蓋位於第5座享有海景的高層戶，定價會參考同系列第1期，當時價單有62%單位含售價低於600萬元，亦有部分單位售價為400萬元以下。同時，項目定價亦會參考近期熱賣樓盤，並以市價推出。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房售8,200萬元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，周一(6日)以8,200萬元售出2座7樓B室，實用面積1,868方呎，三房雙套間隔，呎價43,897元。該盤由開售至今累售32伙，當中5伙為特色戶，總套現逾37億元。
●碧麗軒錄得首宗終止交易個案
華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周一(6日)錄得首宗終止交易個案。項目的低座地下及一樓單位01，實用面積2,646方呎，四房間隔，連361方呎花園及177方呎平台，原本於去年5月以1.02億元連同1個車位沽出，當時呎價約38,549元，惟該宗交易已於今日列明為終止買賣合約。
●馬頭角賈炳達道瓏碧展開收樓程序
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周一(6日)公布首批買家已陸續收樓。發展商表示，該盤已於上周起發信通知業主收樓，亦標誌該盤正式以現樓形式發售。項目由開售至今累沽39伙，套現逾3.2億元，成交呎價由23,144至28,737元。另項目會所提供健身室、空中瑜伽室及戶外園林游泳池等設施。該盤昨日以554.6萬元沽出6樓J室，為實用面積213方呎的開放式戶，呎價約26,038元。
●西半山半山捌號連平台戶呎價約32,099元
英皇國際(00163)旗下西半山半山捌號，錄得今年首宗成交，周一(6日)招標售出3樓D室特色戶，實用面積181方呎，開放式間隔，連118方呎平台，成交價581萬元，呎價約32,099元。 發展商表示，項目由開售至今共沽出65伙，套現逾5.3億元，上述為首宗特色戶成交個案。據悉，該盤稍早前以招標形式推售5伙特色戶，並於本月31日為止，採每日招標的形式發售。
●九龍站凱旋門三房呎價約40,500元
新鴻基地產(00016)旗下、有約17年樓齡的九龍站凱旋門，周一(6日)錄得一宗一手成交。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的第1座66樓B室，實用面積877方呎，三房間隔，透過招標以逾3,551.8萬元沽出，呎價約40,500元。
●恒基三盤於周五共發售22伙
恒基地產(00012)旗下3個樓盤，包括旺角利奧坊‧壹隅、鰂魚涌THE HOLBORN及上環CAINE HILL，周一(6日)上載最新銷售安排，於周五(10日)合共發售22伙。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊‧壹隅將於周五發售10伙，當中包括1伙開放式戶及9伙一房戶，實用面積由209至288方呎，折實售價由477.66萬至666.81萬元，折實呎價由21,169至24,515元。
而THE HOLBORN同日發售6伙，包括1伙開放式戶、4伙一房戶及1伙兩房戶，實用面積由221至452方呎，折實價632.22萬至1,292.95萬元，折實呎價24,991至28,607元。另CAINE HILL即將發售6伙，包括5伙開放式戶及1伙一房戶，實用面積190至277方呎，折實售價由600.33萬至844.09萬元，折實呎價30,473至33,689元。
●屯門恆大·珺瓏灣三房售985萬元
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣，最新沽出第2A座6樓A室，實用面積790方呎，三房間隔，成交價985萬元，呎價約12,468 元。
●堅尼地城KENNEDY 38兩房售1,256萬元
●長沙灣睿峰兩房售1,122萬元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，近日頻頻錄得成交，新近再沽出1伙，為東翼11樓E室，實用面積499方呎，兩房間隔，成交價為1,122萬元，呎價約22,485元。發展商表示，該盤3月至今已沽出9伙。