美股靠穩　道指升近百點

美股周一早段靠穩，道指升74點，報33,465點；標指升11點，報4,056點；以科技股為主的納指升46點，報11,735點。港股夜期報20,596點，跌21點；低水7點。

雖然近期美國經濟數據表現強勁，但著名經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼提出質疑，指一些經濟數據實際上互相矛盾，有違於常理。克魯格曼引述了一直在下滑的美國新屋動工數據，與穩定增長的住宅建設就業人口作對比，直言難以理解為何建築項目減少，就業卻反向增加。他表示，這是目前「最令人費解」的現象，是經濟謎團中最大的一部分。

投資者亦對晦暗不明的經濟數據感到擔憂，全球最大對沖基金橋水據報近月推出了一隻全新的保守型基金，名為「防守型阿爾法基金(Defensive Alpha Fund)」。該基金受到投資者的歡迎，並且已籌集了8.364億美元的資金。

加拿大皇家銀行(RBC)財富管理報告指出，隨着聯儲局不斷加息，國內信貸條件正在收緊，最終或將美國經濟推入衰退。而對市場而言，衰退通常會令企業盈利、投資者信心以及公司股價構成影響，股市通常會在衰退開始前數月迎來「充滿挑戰的時期」。

企業消息方面，深陷危機的歐洲大型銀行瑞士信貸遭到長期股東沽出所有持股。去年8月仍持有瑞信約一成股權的資產管理公司Harris Associates表示已經清倉。該公司副主席David Herro接受外媒訪問時表示，當瑞信於去年10月要求股東增資40億瑞郎，並讓沙特國家銀行成為最大股東後，其已開始逐步減持。

Herro指出，瑞信管理的客戶資產規模大減，市場上有其他更好的投資選擇，當其他銀行正在吸納新資本時，為何仍要投資在消耗資本的銀行。瑞信美國預託證券(ADR)周一早段跌1.79%。