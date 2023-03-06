專家樓評：入息返疫前　按揭必獲批？

在按揭申請中，借款人一般需向銀行提交3至6個月薪金入帳銀行紀錄、公司糧單及稅單、強積金紀錄等，讓銀行評估其還款能力。隨着本港防疫措施解除及與內地恢復通關，市場經濟活動走向復常，過往受影響行業出現顯著反彈，不少從事相關行業人員的入息在近數個月重拾可觀增長，有些甚至已回升至疫前水平。既然入息顯著回升，申請按揭豈不是必然獲批？

以一個案為例，客戶陳小姐於一家高端及奢侈品牌公司任職銷售經理，公司生意額及員工入息，受旅客及本地購物消費人流影響，故此疫情期間直接受封關及防疫措施衝擊，近月通關復常帶動業務逆轉反彈，陳小姐入息顯著增加，遂為她購入的新盤單位申請按揭貸款。

銀行或以稅單入息拒絕

雖然陳小姐計算自己最近6個月入息水平符合銀行供款要求，但遭銀行拒絕批出按揭。原因是銀行之間評估客戶還款能力的方式不盡相同，有些銀行衡量稅單及糧單入息後，以低者為準，有見陳小姐以稅單計的入息大幅低於糧單顯示的入息，兩者差距近一倍，審慎起見以相對較低之稅單入息計算為準，導致陳小姐的入息水平未能通過供款佔入息比率要求。

為何會出現這情況？由於稅單只反映對上一個課稅年度的入息水平，若從事營銷業務薪金以佣金佔比較大，當市況回穩營商環境向好，入息已大幅增長，並可在最新月份的糧單顯示，然而稅單則未可反映這個最新狀況，故此稅單和糧單入息差距甚大。

了解陳小姐的個案後，向銀行講解有關情況，銀行在覆核後亦認同疫情影響已減退，通關復常下經濟勢頭正向好發展，市場消費力已恢復，故同意以陳小姐近半年已回升之入息計算供款能力，最終九成按揭保險計劃亦成功批出，並享有市場優惠按揭息率。

中原按揭董事總經理 王美鳳