東方日報B1：內企憂人幣貶值　紛對沖

中國周日揭盅的2023年經濟增長目標進退兼備，過度憧憬財政刺激谷經濟的市場預期遂見收斂，卻引發人民幣匯率貶值的煙霧重現。據報有內地出口商憂慮人民幣貶值未完，為消除潛在的匯兌損失，不得不保留美元。不過，去年內地上市公司參與匯率對沖的積極性早已增強，經濟學家亦預估人民幣匯率階段性承壓，不會改變全年雙向波動、穩中有升的趨勢。

近年全球匯率劇烈波動，不少中國企業通過匯率套期保值等對沖手段，降低匯率風險。外匯套期保值就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或減少匯率變動帶來的損失。

去年內地上市公司套期保值評價的年度白皮書報告顯示，全年共有1,130家A股公司已發布近2,800條有關套期保值的公告，整體參與率達22.89%，明顯高於10年前的6.48%。其中，去年提及外匯套保的佔比約83.1%，反映內企針對匯率的避險意願不斷增強。

市場觀望美國聯儲局主席鮑威爾赴國會作證及其貨幣政策的言論之際，該局重新加息半厘的預期拖累在岸人民幣兌每美元曾跌334點子或0.48%，低見6.9367，反映國際市場的離岸價曾跌538點子或0.77%，低見6.9492。

匯率折算亦形成中美經濟總量部分差距。發改委副主任趙辰昕坦言，外界比較中美兩國的國內生產總值（GDP），要把以人民幣計價的中國GDP折算成美元，令匯率產生重要影響。美國為遏制高通脹，去年共加息7次，造成其他貨幣兌美元被動貶值，人民幣匯率也受影響，比較GDP規模折算時又產生一定幅度的縮減。

不過，中方仍積極拓展數碼人民幣，加速人民幣國際化進程。在數碼人民幣的試點版應用程式(App)「錢包快付管理」頁面，「商戶平台」合共94家可開通，「支付平台」已新增微信支付，意味微信為繼支付寶之後第二家支持數碼人民幣錢包快付功能的支付平台。

與此同時，莫斯科交易所數據顯示，上月人民幣首次成為俄國隔日交割交易量最大的外幣，折算為1.48萬億盧布(約1,536億港元)，取代了美元的地位。

中金相信，人民幣短期雖遇貶值壓力，北向資金近期轉為雙向波動，但中期而言美國經濟增長大有機會下行等，中外增長預期背馳令人民幣仍有升值空間。瑞銀亦考慮到近期內地經濟重啟進程加快，市場擔心的第二輪新冠疫情並未出現等，將今、明兩年中國GDP增速預測分別上調至5.4%和5.2%。