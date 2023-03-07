東方日報B1：內企憂人幣貶值 紛對沖
2023年03月07日 00:05
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人民幣匯價昨日受壓，短期料有貶值壓力。
中國周日揭盅的2023年經濟增長目標進退兼備，過度憧憬財政刺激谷經濟的市場預期遂見收斂，卻引發人民幣匯率貶值的煙霧重現。據報有內地出口商憂慮人民幣貶值未完，為消除潛在的匯兌損失，不得不保留美元。不過，去年內地上市公司參與匯率對沖的積極性早已增強，經濟學家亦預估人民幣匯率階段性承壓，不會改變全年雙向波動、穩中有升的趨勢。
近年全球匯率劇烈波動，不少中國企業通過匯率套期保值等對沖手段，降低匯率風險。外匯套期保值就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或減少匯率變動帶來的損失。
去年內地上市公司套期保值評價的年度白皮書報告顯示，全年共有1,130家A股公司已發布近2,800條有關套期保值的公告，整體參與率達22.89%，明顯高於10年前的6.48%。其中，去年提及外匯套保的佔比約83.1%，反映內企針對匯率的避險意願不斷增強。
今年至少40多家A股公司於首兩個月公布開展外匯衍生品套保業務，尤其是近期美國加息預期再升溫，市場也關注拓展海外業務的內企如何應對同步增長的外匯收支規模。繼中國東方航空(00670)去年12月表示，為對沖美元負債公允價值匯兌風險等不良影響，2023年度新增美元匯率套期保值上限不超過31億美元後，中國南方航空(01055)亦計劃在2023年進行匯率套期保值不多於40億美元，高於去年的8.5億美元額度。
無獨有偶，新能源汽車巨頭比亞迪股份(01211)計劃在今年度開展外匯衍生品套期保值交易業務，額度高達45億美元，從2021年的40億美元、2022年的43億美元逐步提升，可見多家龍頭企業部署外匯套保業務熱度上升，是在人民幣匯率雙向波動常態化背景下，企業風險中性意識增強的一大體現。
市場觀望美國聯儲局主席鮑威爾赴國會作證及其貨幣政策的言論之際，該局重新加息半厘的預期拖累在岸人民幣兌每美元曾跌334點子或0.48%，低見6.9367，反映國際市場的離岸價曾跌538點子或0.77%，低見6.9492。
匯率折算亦形成中美經濟總量部分差距。發改委副主任趙辰昕坦言，外界比較中美兩國的國內生產總值（GDP），要把以人民幣計價的中國GDP折算成美元，令匯率產生重要影響。美國為遏制高通脹，去年共加息7次，造成其他貨幣兌美元被動貶值，人民幣匯率也受影響，比較GDP規模折算時又產生一定幅度的縮減。
不過，中方仍積極拓展數碼人民幣，加速人民幣國際化進程。在數碼人民幣的試點版應用程式(App)「錢包快付管理」頁面，「商戶平台」合共94家可開通，「支付平台」已新增微信支付，意味微信為繼支付寶之後第二家支持數碼人民幣錢包快付功能的支付平台。
與此同時，莫斯科交易所數據顯示，上月人民幣首次成為俄國隔日交割交易量最大的外幣，折算為1.48萬億盧布(約1,536億港元)，取代了美元的地位。
中金相信，人民幣短期雖遇貶值壓力，北向資金近期轉為雙向波動，但中期而言美國經濟增長大有機會下行等，中外增長預期背馳令人民幣仍有升值空間。瑞銀亦考慮到近期內地經濟重啟進程加快，市場擔心的第二輪新冠疫情並未出現等，將今、明兩年中國GDP增速預測分別上調至5.4%和5.2%。