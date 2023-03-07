林嘉麒：欲趁兩會炒概念股　勿存幻想？

兩會召開，市場首個焦點是內地政府今年的國內生產總值(GDP)目標。早前有大行估計是5%左右，上周有外媒傳出是6%，結果是「增長5%左右」，較去年目標低0.5個百分點，是市場預期的下限。不過，較去年最終的GDP增長3%，仍是較去年加快增長，算是穩中求進，也不可排除超出預期完成的可能。

另外，赤字率擬按3%安排；城鎮新增就業1,200萬人左右，城鎮調查失業率5.5%左右，這部分與去年似乎一樣，也算是穩。唯獨是擬發地方政府專項債總額有點驚訝，只有3.8萬億元人民幣(下同)，而去年發的有約4.8萬億元，接年大減兩成。假如專項債量減低，某程度上便依賴其他增長引擎推動，或許是內需消費，也可能是民間投資等。不過，A股及港股昨日變動不大，事實上，投資者還觀察兩會期間的消息，就算目標未期投資者預期，市場仍等待更多的線索。

工作報告未見太多驚喜

工作報告字裏行間未見太多驚喜，倒是耳熟能詳的字。整理上大力發展數碼經濟，但同時提升常態化監管水平，支持平台經濟發展，感覺中性。另外，提到加快建設現代化產業體系。圍繞製造業重點產業鏈，集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關。加強重要能源、礦產資源內地勘探開發和增儲上產。加快傳統產業和中小企業數碼化轉型，着力提升高端化、智能化、綠色化水平。加快前沿技術研發和應用推廣。完善現代物流體系。由於缺乏較具體消息，整體板塊相對冷靜。過去數年，兩會期間炒作的確欠奉，投資者無謂存在太多幻想。

相反，美國投資市場本月更多姿多采。最新美國2月服務業採購經理指數(PMI)為55.1，好過預期的54.5，新訂單指數創逾一年新高，經濟動力相動強。惟美股近期受到國債收益率影響甚大，息口變化是每日投資市場討論的話題，因此相關的元素需求多加留意，例如債息抽升後繼續走低，10年期國債收益率上周曾跌破4厘。兩年期國債收益率降至4.855厘。

美時薪增幅更值得關注

本周其中之一大焦點是非農數據，除了新增職位數量要留意外，時薪增長幅度更值得關注，只要時薪增長再放緩，購買力下降，通脹問題也會紓緩。另外，聯儲主席鮑威爾將在國會發表講話，市場關注及尋找未來貨幣政策決定的暗示。

港股方面，恒指上周一度失守20,000點後，很快就在19,800點水平反彈，全靠的是內地經濟數據，除了收復牛熊線外，也重上10天線後整固。儘管整體上港股有回穩迹象，惟受制於中外兩大因素左右，短線應該審慎部署。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒