道指升40點　紐油重上80美元

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至104.29；港匯見7.8487；離岸人民幣(CNH)報6.9482；美元兌日圓處135.93；歐元報1.0686，英鎊報1.2028。金價處1,846.39美元。布油報86.25美元，紐油報80.51美元。比特幣微跌，報2.24萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水20點。

●道指收報33,431點，升40點或0.12%，連升第4個交易日；標指收報4,048點，升2點或0.06%；納指收報11,675點，跌13點或0.11%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報20,570點，跌33點。

●3月恒生指數夜期收報20,653點，升36點，高水50點，成交11,266張。

●紐約期油收報每桶80.46美元，升0.78美元或1%；倫敦布蘭特期油收報每桶86.18美元，升0.35美元或0.41%。

●紐約期金持平收市，報每安士1,854.6美元。

●英國富時100指數收報7,929點，跌17點或0.22%；德國DAX指數收報15,653點，升75點或0.48%；法國CAC指數收報7,373點，升25點或0.34%。

●澳博控股發盈警，料全年虧損擴逾88%達78億元。

●高盛6年來首次看好Apple股票 目標價上望199美元

●夏季購物節備貨 報告：3月電視面板價格全面上調

●東方日報B1：內企憂人幣貶值 紛對沖

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