陳蓓敏：內地以擴大消費優先　助傳統及中小企數碼化轉型

美國十年期債息回落，美股上周做好，三大指數全周累升2%，納指表現較佳，累升2.6%。歐洲股市錄得升幅，德、法股市升幅和美股相若，累升2%。英國股市偏軟，升不足1%。美聯儲官員放鷹言論，未來加息空間已為市場預期，年內不會減息，也為市場預期。年初至今，華爾街表現合理。南韓央行表示上月外匯儲備下降至4,252.9億美元，單單2月便減少46.8億美元，為過去5個月最大跌幅。首爾KOSPI指數升1.2%，收報2,462點。亞太區股市周一(6日)普遍錄得升幅，除泰國股市微跌。宜留意今(7日)澳洲央行議息會議。

全城焦點為第十四屆全國人大代表會議開幕，未來將陸續有更多政策方向和目標消息公布。先提及年內主要目標是國內生產總值增長5%左右、居民消費物價升幅為3%、失業率為5.5%、國防支出增7.2%等方向。中央着墨於國內需求，擴大消費在優先位置，加快現代化產業體系，助傳統和中小企業數代化轉型，發展數字經濟。恒生指數於20,600點，大方向未見。今日有中國2月進出口指數、貿易收支和外滙儲備數據公布，周四(9日)有2月CPI及PPI數據。整體2月數據平穩樂觀。近期傳統藍籌見强勢下，傳統中資金融股漸現凝聚力。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)