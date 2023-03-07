【高盛推介】阿里巴巴重上90元 資金積極吸納好倉
2023年03月07日 10:41
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴近日持續在87至89港元附近窄幅上落，周一(6日)跌約0.9%，周二(7日)早段反彈並重上90元水平，最高見91.4元。現報91.25元，升約4.6%。有報道指阿里旗下螞蟻集團，達成行業首單ESG掛鈎銀團貸款。
觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金積極吸納，過去3個交易日共錄得約4,890萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四錄得約110萬元資金流入後，上周五及本周一獲資金轉向沽出。
投資者如看好阿里，認購證方面可留意阿里購(14117)，屬輕微價外，是行使價105元以下、3個月期以上最高槓桿，而且換股比率50兌1，是高敏感度選擇，集高槓桿、高敏感度於一身，值得留意。貼價選擇可留意阿里購(25403)，輕微價外選擇可留意阿里購(13872)。牛證方面可留意阿里牛(67326)，與現價有約10元收回距離。
阿里購14117，行使價96.33元，2023年6月23日到期，實際槓桿5.8倍，行使價105元以下、3個月期以上最高槓桿。
阿里購25403，行使價92元，2023年6月21日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。
阿里購13872，行使價106.98元，2023年10月26日到期，實際槓桿4.4倍，輕微價外、低面值。
阿里牛67326，收回價82元，行使價80元，換股比率100，槓桿比率8.6倍，近10元收回距離牛證。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、低面值。
阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿3.3倍，中期、低街貨。
阿里熊53867，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率8.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。