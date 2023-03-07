【高盛推介】阿里巴巴重上90元　資金積極吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴近日持續在87至89港元附近窄幅上落，周一(6日)跌約0.9%，周二(7日)早段反彈並重上90元水平，最高見91.4元。現報91.25元，升約4.6%。有報道指阿里旗下螞蟻集團，達成行業首單ESG掛鈎銀團貸款。

觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金積極吸納，過去3個交易日共錄得約4,890萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四錄得約110萬元資金流入後，上周五及本周一獲資金轉向沽出。

阿里購14117，行使價96.33元，2023年6月23日到期，實際槓桿5.8倍，行使價105元以下、3個月期以上最高槓桿。

阿里購25403，行使價92元，2023年6月21日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。

阿里購13872，行使價106.98元，2023年10月26日到期，實際槓桿4.4倍，輕微價外、低面值。

阿里牛67326，收回價82元，行使價80元，換股比率100，槓桿比率8.6倍，近10元收回距離牛證。

阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、低面值。

阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿3.3倍，中期、低街貨。

阿里熊53867，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率8.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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