【高盛推介】比亞迪重上230元後再跌 資金轉向吸納
2023年03月07日 11:42
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高盛(亞洲)有限責任公司：國家商務部日前表示，今年定為「消費提振年」，並將出台新工作舉措，包括穩定汽車、家居等大宗消費。此外，其部長王文濤亦表示，將積極出台新政策措施，包括指導地方開展新能源汽車下鄉活動，優化充電等使用環境，支持新能源汽車的消費等。
比亞迪股份周一(6日)升約0.7%，周二(7日)低開後曾反彈，兼重上230港元水平，最高見230.4元，但及後再跌。現報226.6元，跌不足0.1%。比亞迪公布，上月新能源汽車產量203,172輛，按年增加127.9%；新能源汽車銷量達193,655輛，增加119.4%。
吉利汽車周一跌約0.2%，周二低開後反彈。現報10.82元，升約2.1%。蔚來周一升約5.4%，周二低開後曾反彈，但及後再跌。現報73.65元，跌約0.3%。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於周一獲資金轉向流入，有約560萬元。
吉利方面，好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約370萬元。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇行使價270元以下、3個月期以上最高槓桿之一的比迪購(11482)。活躍條款的選擇可留意低面值比迪購(12199)。中年期選擇可留意低街貨比迪購(29313)。牛證方面可留意比迪牛(50104)，與現價有約25元收回距離。
比迪購11482，行使價245.2元，2023年6月21日到期，實際槓桿6.5倍，行使價270元以下、3個月期以上最高槓桿之一。
比迪購12199，行使價275.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿6.7倍，活躍條款、低面值。
比迪購29313，行使價260元，2023年8月31日到期，實際槓桿5.2倍，中年期、低街貨。
比迪牛50104，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪沽12525，行使價177.78元，2023年7月24日到期，實際槓桿6.2倍，行使價150元以上、3個月期以上最高槓桿。
比迪熊53015，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
吉利購28425，行使價12.9元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.1倍，行使價14元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
蔚來購28188，行使價100元，2023年8月24日到期，實際槓桿3.7倍，少數較貼價產品。
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