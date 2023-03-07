調查：逾8成亞洲企業擬今年增加雲端服務投資

其中，來自泰國(95%)、印尼(94%)、菲律賓(91%)、香港(83%)和新加坡(83%)的企業增加投資的意願最高，而更大比例的日本和韓國的受訪企業則表示他們將維持目前的投資水平。從行業維度來看，遊戲行業的投資增長預計會最大，其次是媒體及電訊、互聯網及科技，以及金融服務。

就重點投資領域而言，大部分亞洲企業將更注重數據分析及人工智能(53%)、雲計算(52%)，以及自動化(46%)。逾半企業計劃增加對雲計算的投資，凸顯了雲基礎設施對支持企業增長的重要性。

調查又顯示，84%受訪企業預計兩年內實現全面上雲，部分原因是受到疫情期間出現的新需求推動。超過三分之一(36%)的受訪企業甚至預計在六個月內就完成全部上雲。

受訪企業表示，新冠疫情促使了資訊科技使用方面的重大轉變，54%的企業增加了雲端軟件的使用，41%表示疫情加快了企業向雲端遷移。

調查於2022年9月底至10月初進行，透過在亞洲8個市場的網上問卷收集了1,000間不同規模企業雲端策略決策者的意見，他們所在的企業都有使用雲服務，並來自多個行業，包括金融服務、遊戲、互聯網和科技、製造、媒體和電訊、公共部門和零售。