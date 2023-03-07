瑞銀：人民幣今年底或見6.6　華GDP增長料達5.4%

瑞銀首席中國經濟學家汪濤在電話會議上稱，今年將出現「中國經濟向好，美國經濟下滑」的趨勢，今年人民幣兌美元將出現小幅升值，年底人民幣兌每美元或見6.8，主因預期美元今年下半年回落，美國聯儲局將停止加息，加上當地經濟亦將開始出現下行迹象等因素，促使美元年底轉弱。若中美經濟差異較預期大，美國經濟下滑得顯著使美元更弱，人民幣兌每美元年底更可高見6.6。

上周日(5日)發表的政府工作報告中提及將支持民營企業健康發展，汪表示，具體當局將推出哪種法律法規尚不清楚，較肯定的是對於平台經濟已出現監管常態化，目前新監管框架已確立。她稱，近年監管框架「從無到有」對市場帶來大衝擊，以往各方對監管的具體執行方法存在不確定性，目前這些不確定性已大致消除，知道「有甚麼可以做，甚麼不可以做」。她認為平台企業整改已結束，企業旗下子公司亦可開始上市。

她重申，預期今年內地不會下調中期借貸便利(MLF)等政策利率，但貸款市場報價利率(LPR)或下調0.1厘，為銀行降低按揭利率提供更多空間，年內可能降準(降低存款準備金率)0.5個百分點，央行再用其他工具提供流動性。

至於今年整體中國經濟增速，她預期，主要增長動能在第二季，主因基數低，政策出台後在第二季發力，經濟反彈加速，加上房地產在春天料出現較大反彈等因素，將大幅高於首季經濟增長預測的按年升3%。

她認為，地方政府債務風險今年值得關注，料在償還債務上面臨壓力，主因地方政府的主要收入與房地產和賣地相關，雖然該行預測今年內房業有望平穩回升，但不代表能向政府貢獻顯著的收入。汪認為，今年專項債規模將更多作為項目資本金，意味地方政府用這筆資金再向銀行貸款，借入更多錢投入項目。

此外，若地方政府無法償還到期的債務，則可能要與銀行進行債務重組，或需出售持有的包括上市公司持股等優質資產，紓緩債務壓力。總體「先給錢，後重組，再賣產」來解決短期債務壓力，料地方政府務對中國實行今年5%左右的經濟增長目標不構成影響，又指該目標務實。

該行上調今年中國經濟增長預測至5.4%，通脹下調至2.5%水平。

此外，瑞銀證券中國策略分析師孟磊則指，對A股今年走勢樂觀，料A股今年盈利增長15%，又透露截至去年底止大部分海外投資者仍「低配」中國股市，包括港股和A股，但相信隨着中國經濟反彈，海外投資者將重拾對中國市場的信心，料今年北向資金淨流入3,000億元人民幣。

行業配置方面，該行「超配」休閒服務、家用電器、食品飲料、新能源電池產業，以及電腦業務板塊；「低配」銀行、能源、基礎材料、機械，以及農業漁牧板塊。