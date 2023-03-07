證監會：上季轉賺9814萬元　受惠港股日均成交額上升

香港證監會公布去年10月至12月、本財政年度第三季報告，受惠港股日均成交額上升令收入增加，季內盈餘9,814萬港元，按年增長32.04%，按季扭虧為盈。

截至去年12月底止第三季，錄得收入6.04億元，按年增長12.91%，按季上升86%；支出則按年上升9.83%，至5.05億元。員工人數則有所回升，達927名，較對上季度增加24人，按年則增加6人。

季內，證監會接獲針對中介人及市場活動的投訴達526宗，按季減少518宗。因應股價及成交量異動，證監會上季提出1366項索取交易及賬戶紀錄的要求，按季減少536項；並對3家持牌機構及5名人士作出紀律處分，涉及罰款總額達761萬元。

上市規管方面，證監會上季審閱了36宗新上市申請，按季增加7宗。當中包括1宗同股不同權架構公司、4宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請及2宗特殊目的收購公司(SPAC)。

牌照申請方面，證監會季內收到1,470宗申請，按季減少23%，按年亦少16%。持牌機構與持牌機構及人士和註冊機構的總數為4.86萬，按季微跌0.59%。

至於投資產品的認可，季內共認可在香港公開發售58隻單位信託及互惠基金，以及54項非上市結構性投資產品，另亦為12家新的開放式基金型公司進行註冊。