滙豐香港女性高管比例升至38.6%　男女比例大致平均

適逄「三八」國際婦女節(8日)即將來臨，滙豐指出，自2019年起該行香港女性高管的比例連續四年錄得增長。截至去年底，女性高管的比例達38.6%，超越集團的目標水平。整體而言，滙豐香港的男女比例大致平均。

滙豐集團目標於2025年或之前，將女性高管的比例提升至35%。截至去年底，集團的女性高管比例上升1.6%至33.3%。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，多元共融一向是集團的核心價值，事實上，研究證明多元共融對企業決策有莫大好處。經過大家的努力，該行在這方面略見成績，然而她直言不會因此停下來，會繼續改善多元比例，確保滙豐維持共融的環境和文化。

滙豐已安排更多員工參與共融相關的培訓計劃，包括所有參與招聘的員工，必須接受有關如何摒除偏見的培訓，務求在招聘過程中吸引多元化的人才。同時，為配合員工在人生不同階段的需要，推動工作生活平衡，目前滙豐大部分職位已採用混合工作模式，並提供一系列具競爭力和家庭有善的福利。

滙豐在推動多元共融的努力，近日獲得香港美國商會「第19屆最具影響力女性大獎」中的「推動女性地位最佳企業」大獎。