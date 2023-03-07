湖北買車補貼達9萬人幣　新能源車減價潮燒到燃油車？

內媒報道，內地出現「湖北史上最強購車優惠季開啟」的宣傳海報引起市場關注。踏入3月份，湖北省聯合多家車企推出政企購車補貼，先是「東風系」的品牌，包括東風本田、東風日產、東風雪鐵龍、東風標致及東風風神等，補貼額度頗大。其中東風雪鐵龍C6，政府加企業綜合補貼高達9萬元人民幣(人同)，消息一度衝上熱搜。隨後其他「非東風嫡系」的車企也加入至補貼行列，但補貼幅度整體略低。

報道引述武漢一家東風雪鐵龍4S店的銷售人員表示，此次補貼只針對湖北省內，而且要上湖北的牌照才可(上牌指為新車辦理車輛牌照號碼)，補貼僅限3月份。不過，像東風雪鐵龍C6這麼優惠的車型，店內已沒有車，顧客現在只能繳付訂金。銷售人員又指，可幫顧客找車，而客戶需繳付全款，並按照廠家指導價繳付，不接受貸款，上好牌照後後再把9萬元補貼給客戶。

報道指，目前補貼力度最大的車型是東風雪鐵龍C6共創版，官方指導價是21.68萬元，9萬元的綜合補貼由廠家和政府共同承擔，其中廠家補貼4.5萬元，政府補貼4.5萬元。

業界認為，大幅減價利好消費者，亦有利企業銷量，尤其是對湖北本土車企的東風系各大品牌。