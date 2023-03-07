道指期貨升26點 港匯處7.85 人幣見6.93

美匯指數報104.17；港匯見7.85；離岸人民幣(CNH)報6.9301；美元兌日圓報135.69；歐元處1.0690；英鎊報1.2054。金價報1,846.88美元。油價升0.2%，布油報86.42美元，紐油處80.65美元。比特幣22,420報美元。道指期貨升26點。

焦點數據：

17:00 新加坡2月外匯儲備

23:00 美國1月批發庫存

23:00 美國1月批發貿易

-九龍倉置業去年轉虧88.56億元。

-攜程集團2022年轉賺14億人民幣。

香港經濟：

●滙豐香港女性高管比例升至38.6%，男女比例大致平均。

●證監會：上季轉賺9814萬元，受惠港股日均成交額上升。

香港樓市：

●大埔林海山城周六標售53伙，新增付款方法吸客。

●元朗雨後首批68伙，入場費逾395萬。

●美聯布少明：雨後首批定價吸引，料有加價加推空間。

●中原陳永傑：雨後開價克制，料可吸引白居二業主換樓。

●觀塘Bal Residence料周末開售，或加推單位。

●美孚新邨原則兩房改三房688萬沽，半年累減162萬。

●盈翠半島套三房逾1046萬易手，超疫情期間。

●雲滙三房戶1042萬易手，持貨4年帳蝕242萬。

中國經濟：

●內地首兩個月出口按年增長0.9%，進口降2.9%。

●瑞銀：人民幣今年底或見6.6，華GDP增長料達5.4%。

●湖北買車補貼達9萬人幣，新能源車減價潮燒到燃油車？

大國角力：

●麥樸思：匯款問題已解決，外匯局：政策無變。

●澳洲主權基金篩查可能被美國限制投資的中企。

●拜登傳將頒令進一步限制美企對華科技投資。

●中美關係緊張，中企轉投瑞士集資，去年籌249億元。

●傳德國擬禁止5G網絡使用華為及中興部分零件。

央行動向：

●澳洲央行加息0.25厘，符預期。

●歐央行鷹派官員：宜再加息2厘抗通脹，加快縮表。

外地經濟：

●摩通CEO相信美國經濟可軟着陸，最擔心呢兩件事...

●末日博士：全球央行遏通脹，經濟恐現硬着陸。

●芝商所下月推離岸人民幣期權。

●南韓上季GDP按年增長1.3%，低於初值。

●日圓匯價飆6成？德銀：呢個情景出現就有機...

●調查：逾8成亞洲企業擬今年增加雲端服務投資。

●台灣鬧雞蛋荒，批發價創新高，食肆要限購。

企業消息：

●美銀CEO：美經濟第三季開始技術性衰退。

●Meta傳部署新一輪裁員，最快本周炒數千人。

●倒閉邊緣！美國自動駕駛貨車公司Embark裁員7成。

●高盛6年來首次看好Apple股票，目標價上望199美元。