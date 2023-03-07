道指期貨升26點　港匯處7.85　人幣見6.93

2023年03月07日 16:15
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    美匯指數報104.17；港匯見7.85；離岸人民幣(CNH)報6.9301；美元兌日圓報135.69；歐元處1.0690；英鎊報1.2054。金價報1,846.88美元。油價升0.2%，布油報86.42美元，紐油處80.65美元。比特幣22,420報美元。道指期貨升26點。
    焦點數據：
    17:00 新加坡2月外匯儲備
    23:00 美國1月批發庫存
    23:00 美國1月批發貿易
    ●隔晚美股三大指數個別發展，港股先升後跌，恒生指數全日收報20,534點，跌68點或0.33%，主板成交1,277.10億港元。中國聯通跌5.49%，碧桂園跌3.94%，三桶油齊上揚。https://bit.ly/3ZI5yl1
    -九龍倉置業去年轉虧88.56億元。
    -攜程集團2022年轉賺14億人民幣。
    ●內地A股向下，其中滬綜指全日收跌36點或1.11%，報3,285點，失守3,300點，成交4,300.81億元人民幣。板塊方面，船舶製造股領挫3.8%，飛機製造股跌2.8%，地產股跌2.1%；石油股逆市升0.6%。https://bit.ly/3YvaFUy
    香港經濟：
    ●滙豐香港女性高管比例升至38.6%，男女比例大致平均。
    ●證監會：上季轉賺9814萬元，受惠港股日均成交額上升。
    香港樓市：
    ●大埔林海山城周六標售53伙，新增付款方法吸客。
    ●元朗雨後首批68伙，入場費逾395萬。
    ●美聯布少明：雨後首批定價吸引，料有加價加推空間。
    ●中原陳永傑：雨後開價克制，料可吸引白居二業主換樓。
    ●觀塘Bal Residence料周末開售，或加推單位。
    ●美孚新邨原則兩房改三房688萬沽，半年累減162萬。
    ●盈翠半島套三房逾1046萬易手，超疫情期間。
    ●雲滙三房戶1042萬易手，持貨4年帳蝕242萬。
    中國經濟：
    ●內地首兩個月出口按年增長0.9%，進口降2.9%。
    ●瑞銀：人民幣今年底或見6.6，華GDP增長料達5.4%。
    ●湖北買車補貼達9萬人幣，新能源車減價潮燒到燃油車？
    大國角力：
    ●麥樸思：匯款問題已解決，外匯局：政策無變。
    ●澳洲主權基金篩查可能被美國限制投資的中企。
    ●拜登傳將頒令進一步限制美企對華科技投資。
    ●中美關係緊張，中企轉投瑞士集資，去年籌249億元。
    ●傳德國擬禁止5G網絡使用華為及中興部分零件。
    央行動向：
    ●澳洲央行加息0.25厘，符預期。
    ●歐央行鷹派官員：宜再加息2厘抗通脹，加快縮表。
    外地經濟：
    ●摩通CEO相信美國經濟可軟着陸，最擔心呢兩件事...
    ●末日博士：全球央行遏通脹，經濟恐現硬着陸。
    ●芝商所下月推離岸人民幣期權。
    ●南韓上季GDP按年增長1.3%，低於初值。
    ●日圓匯價飆6成？德銀：呢個情景出現就有機...
    ●調查：逾8成亞洲企業擬今年增加雲端服務投資。
    ●台灣鬧雞蛋荒，批發價創新高，食肆要限購。
    企業消息：
    ●美銀CEO：美經濟第三季開始技術性衰退。
    ●Meta傳部署新一輪裁員，最快本周炒數千人。
    ●倒閉邊緣！美國自動駕駛貨車公司Embark裁員7成。
    ●高盛6年來首次看好Apple股票，目標價上望199美元。