【產經直播】港股一彈就散 幾時先吼位入？

美債息回落，加上市場觀望聯儲局主席鮑威爾周二(7日)出席國會聽證會講話，隔晚美股衝高回落；港股今日(8日)則先升後跌，高開3點後，反覆最多升402點，重上21,000點，不過隨着A股走樣，港股亦掉頭下跌，收市跌68點，報20,534點。港股繼續調整，幾時吼位入？

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