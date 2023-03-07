【產經直播】港股一彈就散 幾時先吼位入？
2023年03月07日 16:16
東網電視更多新聞短片
美債息回落，加上市場觀望聯儲局主席鮑威爾周二(7日)出席國會聽證會講話，隔晚美股衝高回落；港股今日(8日)則先升後跌，高開3點後，反覆最多升402點，重上21,000點，不過隨着A股走樣，港股亦掉頭下跌，收市跌68點，報20,534點。港股繼續調整，幾時吼位入？
國際油價重上80美元水平，加上兩會會議要求國企要強化改革，改善盈利能力，三桶油跑出，中海油(00883)、中石化(00386)及中石油(00857)逆市升3至4%，油股走勢凌厲，冇貨只能望「油」興嘆？
吉利汽車(00175)2月總銷量按年升約39%至10.9萬輛，當中純電動車銷量約2.13萬部，按年升74%，今年首兩個月累積總銷量，卻按年跌6%至21.2萬部，完成全年銷售目標165萬部的約13%，吉汽股價逆市靠穩，車股近期走勢疲弱，股民要趁彈鬆綁？
攜程(09961)派成績表，去年全年轉虧為盈、淨利潤14億元人民幣，上季同樣扭虧為盈賺20.6億元人民幣，按季升6.7倍。集團表示，隨內地12月份起大部分旅遊限制及隔離政策被取消，第4季度出境機票和酒店預訂量，分別按年升逾2倍及1.4倍，但第4季住宿預訂營業收入按年下降12%至17億元人民幣。攜程股價逆市升逾1%，業績點解讀？有貨要先行食胡？
《東網Money 18》搵嚟iFAST Global Markets副總裁溫鋼城同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道